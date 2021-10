Jason Sudeikis, la star di Ted Lasso spiega perché non usa il suo vero nome

Nel corso di un'intervista con Today, Jason Sudeikis - star di Ted Lasso - ha spiegato la ragione per la quale non utilizza il suo vero nome.

Jason Sudeikis è uno degli attori la cui ascesa, nell'ultimo periodo, è diventata sempre più rapida. Nel corso di un'intervista con Today, il volto del celebre Ted Lasso ha spiegato la ragione per cui non utilizza il suo vero nome che è Daniel.

Il vero nome di Jason Sudeikis è Daniel Jason Sudeikis. Suo padre, invece, si chiama Daniel Joseph Sudeikis. Il protagonista di Ted Lasso ha rivelato: "Mia mamma ha iniziato a chiamarmi presto con il mio secondo nome per distinguermi da mio padre... Così si sapeva subito contro chi stava gridando!".

Come riportato dal Daily Mail, inoltre, durante il segmento Vero o Falso dell'intervista, a Jason Sudeikis è stato chiesto se fosse veramente il nipote di Norm della sit-com anni '80 Cin Cin. L'attore ha risposto: "Sì. George Wendt è fratello di mia madre e, quindi, è uno dei miei zii". L'uomo adesso ha 73 anni e ha recitato in tutti gli episodi di Cin Cin dal 1982 al 1993. L'attore è anche stato nominato svariate volte ai Primetime Emmy Award.

A quanto pare, Jason Sudeikis ha preso da suo zio e le vittorie ai Primetime Emmy Award per Ted Lasso lo dimostrano. A trionfare all'ultima edizione degli Emmy Award sono state Ted Lasso e The Crown. Nel 2021, la serie ha portato a casa ben sette premi. Durante il discorso di ringraziamento per i suoi Emmy, Sudeikis ha detto: "Questo show parla di famiglia, di mentori, insegnanti e compagni di squadra. Senza tutte queste figure, io non mi sarei trovato qui! Io sono bravo tanto quanto voi, riesco sempre a essere uno specchio degli altri!".

Ted Lasso racconta la storia di un personaggio che Sudeikis aveva sviluppato nel lontano 2013 per una serie di promo per NBC Sports - un allenatore di football americano che viene assoldato da una squadra di calcio inglese sebbene non capisca nulla di quello sport. Nel frattempo, l'attore è tornato single dopo la separazione da Olivia Wilde. Nel corso di un'intervista con GQ, Jason Sudeikis ha rivelato: "Nel corso dei prossimi anni, tutto quello che riguarda questa separazione mi sarà più chiaro!".

Secondo quanto riportato da PEOPLE, la nuova fiamma di Olivia Wilde sarebbe Harry Styles, con cui è stata vista mano nella mano svariate volte - e che ha diretto in Don't Worry Darling.