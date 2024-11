Ted Lasso: una star della serie Apple nel cast della nuova commedia con Steve Carell

New entry nella nuova produzione per il piccolo schermo targata HBO.

Bill Lawrence, creatore di Ted Lasso e Shrinking, insieme a Matt Tarses e Warner Bros. TV sta lavorando ad una nuova serie tv per HBO che avrà tra i protagonisti la star di The Office e Un'impresa da Dio Steve Carell. Al suo fianco, anche un attore della serie tv con Jason Sudeikis disponibile su Apple TV+.

La nuova serie, ambientata in un campus universitario, ruota attorno alla complicata relazione di un autore, interpretato da Carell, con sua figlia. L'episodio pilota è stato scritto da Lawrence e Tarses, che figurano anche come produttori esecutivi proprio come Steve Carell.

Dalla tv al cinema

Nello show reciterà anche il candidato agli Emmy Phil Dunster, uno dei protagonisti di Ted Lasso nel ruolo di Jamie Tartt, prodotta per tre stagioni. Successivamente, ha interpretato un ruolo nella seconda stagione della serie thriller psicologica Surface, che debutterà nel 2025.

Il cast di Ted Lasso 3

Tra le altre produzioni a cui ha preso parte, spiccano The Devil's Hour, Ten Percent, The Trouble With Maggie Cole e Catastrophe. Di recente, ha firmato il debutto alla regia con Idiomatic, un cortometraggio scritto, prodotto e interpretato con Kerry Godliman. Al cinema è apparso anche in The Good Liar, Judy e Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh.

Reunion

Lo scorso maggio, il nuovo show ancora senza titolo, è stato confermato con 10 episodi prodotti per HBO dalla durata di mezz'ora l'uno, girato con una singola camera. La serie riunisce Dunster a Bill Lawrence dopo l'ottimo lavoro svolto sul set della serie Apple, una delle produzioni tv più apprezzate degli ultimi anni.

Grazie al ruolo in Ted Lasso, insieme al resto del cast Phil Dunster si è aggiudicato uno Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie commedia nel 2022.