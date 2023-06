Ted Lasso, ci sarà una Stagione 4? Phil Dunster: 'Nessuno lo sa'

L'interprete di Jamie Tartt non sa ancora se ci sarà o meno una quarta stagione dello show, ma per il momento è finita.

Il finale di Ted Lasso ha visto concludere l'arco narrativo di tre stagioni dedicato al suo protagonista, interpretato da Jason Sudeikis, ma potrebbe esserci spazio per altre storie all'interno dello stesso universo.

Subito dopo l'arrivo in streaming del finale, Apple TV+ ha pubblicato un tweet alludendo a un possibile continuo senza il personaggio di Ted Lasso, ma incentrato sulle storie degli altri personaggi: Coach Beard, Roy Kent e Nathan.

Tuttavia, in una recente intervista, gli attori Jeremy Swift (Leslie Higgins) e Phil Dunster (Jamie Tartt) sembrano propendere per l'idea che, a meno che non ci sia una storia davvero geniale all'orizzonte, Ted Lasso sia finito per ora:

"È meraviglioso che le persone si preoccupino. È una di quelle cose per cui se dovesse esserci qualcosa di più - e non lo so, nessuno sa se ci sarà - dovrà essere fatta con integrità, è la cosa che interessa a tutti", ha spiegato Dunster.

Ted Lasso 3, Jason Sudeikis: "È la fine della storia che volevamo raccontare"

"Nessuno vuole farne ancora solo per il gusto di farlo, ci sono già abbastanza serie in giro. E so che Jason e [lo scrittore] Joe [Kelly] e Brendan e Bill Lawrence, la faranno solo se sentiranno che è la cosa giusta".