Ted Lasso, Brett Goldstein commenta la folle teoria dei social: "È la solita m..da" (VIDEO)

Brett Goldstein, interprete di Roy Kent in Ted Lasso, ha condiviso sui social un'esilarante risposta alla stravagante teoria circolata sul web, secondo cui il suo personaggio nella serie TV di Apple sarebbe solo una creazione in CGI.

Nell'era di internet, è possibile imbattersi quotidianamente in teorie incredibili, che riguardano qualsiasi tipo di argomento e che spesso sono frutto di gente dotata di un elevato livello di fantasia e immaginazione. Lo sa bene Brett Goldstein, star di Ted Lasso, che nelle scorse ore ha scoperto che qualcuno sul web crede davvero che il suo personaggio della serie di Apple TV+ sia solo frutto della computer grafica. L'attore ha quindi deciso di approfittare dei social per porre fine alla discussione che lo riguardava.

La teoria è nata sul sito Reddit e si è rapidamente diffusa su Internet tramite le numerose persone che l'hanno condivisa semplicemente per deriderla. Tuttavia, tra le varie condivisioni ed i numerosi commenti, sono spuntate fuori anche persone convinte della veridicità di questa teoria. Tutto è iniziato con un thread su Ted Lasso, in cui un utente di nome cutterman1234 ha pubblicato quanto segue: "Ho appena iniziato a guardare il pilot e sono alla scena in cui Roy viene chiamato nell'ufficio di Ted. Sono pazzo o sembra un personaggio realizzato completamente in CGI?". La maggior parte delle risposte, naturalmente, spiegavano quanto fosse stupida l'idea, ma c'era anche chi si diceva d'accordo con essa e scriveva cose tipo "Sembra proprio di sì! Ho pensato la stessa cosa" o "Lui è 100% CGI".

Tuttavia, la questione non è davvero esplosa fino a quando l'utente guymrdth non ha condiviso la discussione su Twitter, affermando: "Basta parlare in generale di Ted Lasso, è il momento del discorso 'Brett Goldstein è solo CGI'". L'attore ha quindi rilasciato una dichiarazione su Instagram, dove ha spiegato "C'è un fot..to carico di m..da che gira su Internet oggi, come al solito", spiegando poi di essere "un vero essere umano normale, che fa normali cose umane, come il rendering, il buffering e il trasferimento dei dati". Per rendere ancora più esilarante la sua risposta, Goldstein si è filmato con la sua faccia in version animata.