Ted Lasso 3: il teaser dell'episodio 12, che potrebbe essere il finale della serie

In attesa dell'arrivo dell'episodio 12 della stagione 3 di Ted Lasso un nuovo teaser lo definisce come season finale, ma un post su Twitter alimenta le ipotesi che sia l'epilogo della storia.

Ted Lasso 3 arriverà alla sua conclusione tra poche ore con l'episodio 12 e, nonostante Apple TV+ abbia considerato un teaser in cui si parla di "season finale", un post su Twitter ha alimentato le ipotesi che la serie sia giunta al suo epilogo definitivo.

Il video pubblicato sui social regala qualche piccola scena della puntata che mostrerà una nuova sfida per il team al centro della storia.

Il post su Twitter

Da tempo si ipotizza che la terza stagione di Ted Lasso sia l'ultima e ora un post pubblicato su Twitter sembra confermare le teorie dei fan e le indiscrezioni.

Online è stato infatti scritto: "Alcuni anni fa sono salito su un aereo con il Coach Beard con destinazione una piccola città vicino a Londra. Stasera giochiamo la nostra ultima partita. Ed è come quello che dico sui film di David Lynch. Non posso dirvi cosa accadrà, ma di sicuro non voglio che finisca".

Il co-creatore e protagonista Jason Sudeikis, recentemente, aveva dichiarato che considera la storia conclusa, ma di non escludere che in futuro vengano realizzati degli spinoff.

La serie

Jason Sudeikis è Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Ma ciò che gli manca nella conoscenza, lo compensa con ottimismo, determinazione da sfavorito... e biscotti.

La pluripremiata serie Apple Original è interpretata anche da Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernandez, Kola Bokinni, Billy Harris, James Lance e Juno Temple.

Jason Sudeikis è anche produttore esecutivo, insieme a Bill Lawrence con la sua Doozer Productions, in associazione con Warner Bros.Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Tra i produttori esecutivi troviamo anche Brendan Hunt, Joe Kelly e Bill Wrubel, insieme a Jeff Ingold e Liza Katzer della Doozer, Jane Becker e Jamie Lee. Anche Brett Goldstein, oltre a essere sceneggiatore, è produttore esecutivo. La serie è stata sviluppata da Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly e Brendan Hunt ed è basata sul format preesistente e sui personaggi di NBC Sports.