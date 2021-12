Ted Lasso 3: le riprese della terza stagione inizieranno presto

Le riprese di Ted Lasso 3 inizieranno prima di quanto possiate credere, ha detto Hannah Waddingham in un'intervista in tv.

Ted Lasso è uno degli show televisivi più in voga degli ultimi mesi. La seconda stagione è terminata a ottobre e le pretese dei fan si fanno sempre più pressanti. secondo Hannah Waddingham, le riprese della terza stagione avranno inizio prima di quanto possiate pensare!

Come riportato da Comic Book, l'attrice ha preso parte all'ultima puntata di The Late Late Show With James Corden e ha rivelato che Ted Lasso 3 entrerà in produzione a breve. Hannah Waddingham ha rivelato: "Inizieremo il giorno di San Valentino! Jason, Brendan e Brett sono abituati a scrivere più e più volte la sceneggiatura e a consegnarmela all'ultimo momento. Loro bazzicano il Saturday Night Live e sono abituati a quel mondo di reazioni istintive. Il mio cervello da quarantenne è un po' più lento!".

Ted Lasso segue le vicende di un allenatore americano di una squadra di football del college che viene assoldato per allenare l'AFC Richmond, una squadra di calcio inglese, nonostante non abbia alcuna esperienza con quel mondo. Brendan Hun ha dichiarato: "Abbiamo sempre avuto in mente un arco narrativo da tre stagioni ma, ora, non ci sentiamo preparati, in un certo senso, per affrontare l'attenzione di cui il grande pubblico ci sta investendo. Quindi, magari, abbiamo un po' variato le cose ma quell'arco narrativo non è cambiato più di tanto!".

Infine Bill Lawrence ha spiegato a Deadline che Ted Lasso potrebbe durare più di quanto inizialmente previsto: "Inizialmente pensavamo che questo show potesse meritare tre stagioni. La storia principale durerà tre stagioni ma il team di sceneggiatori potrebbe trovare altre soluzioni per eventuali stagioni successive!".

Ted Lasso è disponibile per lo streaming su AppleTV+.