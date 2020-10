Ted Lasso 3: Apple rinnova la serie prima delle riprese della seconda stagione

Ted Lasso 3 ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Apple TV+ ancora prima dell'inizio delle riprese della seconda stagione e la produzione è prevista per le prime settimane di gennaio nella città di Londra.

Il rinnovo dello show con star Jason Sudeikis permetterà così agli autori di sviluppare la storia essendo già certi di un ritorno della storia sugli schermi con un terzo capitolo.

Nella serie Jason Sudeikis interpreta Ted Lasso, personaggio che dà il titolo allo show. Ted è un ex allenatore di football americano che viene ingaggiato per seguire un team di calcio inglese, nonostante lo sportivo non abbia alcuna esperienza con lo sport in questione.

Lo show è prodotto da Sudekis in collaborazione con il creatore di Scrubs Bill Lawrence, Liza Katzer e Jeff Ingold, in associazione con Warner Bros. Television e Universal Television, basandosi su format e personaggi di NBC Sports.

Nel cast della serie, i cui episodi sono distribuiti in streaming con cadenza settimanale, ci sono anche Jeremy Swift, Juno Temple, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Brett Goldstein, Nick Mohammed e Phil Dunster.