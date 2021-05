Ted Bundy: Chad Michael Murray sarà il serial killer in American Boogeyman

La star di One Tree Hill, Chad Michael Murray, si calerà nei panni del serial killer Ted Bundy nel thriller Ted Bundy: American Boogeyman, prodotto da Voltage Pictures.

Un bel primo piano di Chad Michael Murray

Secondo Screen Daily, Ted Bundy: American Boogeyman racconterà la storia del famigerato killer dalla faccia d'angelo da una prospettiva inedita, focalizzandosi sul detective e sul profiler dell'FBI che hanno guidato la caccia a Bundy negli anni '70. Voltage Pictures e Dark Star Pictures produrranno il progetto. Riguardo all'ingaggio di Chad Michael Murray, il presidente e CEO di Voltage Pictures Jonathan Deckter ha dichiarato:

"Murray è così talentuoso e riproduce abilmente il fascino e la natura seducente di Bundy, tratti che il famigerato assassino ha sfruttato per conquistare la fiducia delle sue vittime e della società".

Chad Michael Murray è l'ultimo di una lunga serie di attori che si sono misurati col ruolo del serial killer Ted Bundy. La star di NCIS Mark Harmonha interpretato l'assassino in una miniserie del 1986. The Stranger Beside Me ha visto Billy Campbell nel ruolo di Bundy nel 2000. Più di recente, Zac Efron si è conquistato il plauso della critica incarnando il thriller nel film Netflix del 2019 Ted Bundy - Fascino Criminale.

