Ryan Murphy ha scritto per Travis Kelce un ruolo in Grotesquerie e vuole continuare a lavorare con lui

Ryan Murphy ha rivelato che il personaggio interpretato da Travis Kelce nella serie Grotesquerie è stato scritto appositamente per il giocatore di football.

Durante la conferenza di presentazione dello show targato FX, con star Niecy Nash-Betts, il filmmaker ha parlato di come è stato coinvolto il fidanzato di Taylor Swift nel progetto.

Il coinvolgimento del campione di football

Murphy ha spiegato che ha incontrato Travis Kelce e lo sportivo gli ha svelato che era interessato a mettersi alla prova come attore. Ryan ha quindi aggiunto: "Ho detto: 'Okay, mi ricorderò di te e forse mi verrà in mente qualcosa'. E ha risposto: 'No, voglio farlo ora. Ho tre mesi a disposizione e mi andrebbe bene davvero qualsiasi cosa'".

Il produttore ha così pensato a un personaggio da inserire in Grotesquerie e lo ha scritto pensando in modo specifico a lui, adattandolo per il giocatore dei Kansas City Chiefs.

Ryan Murphy ha inoltre svelato che è rimasto conquistato da Kelce fin dal primo giorno di lavoro sul set, durante le riprese del primo episodio con Travis che ha diretto: "Io e Niecy ci siamo immediatamente innamorati di lui e lo abbiamo guidato, facendogli sapere che non avrebbe, e non sarebbe stato in grado, di fallire. Lui è stato realmente fantastico. Ha lavorato con un acting coach per vari mesi. Si è presentato anche quando non era impegnato. Sapeva le battute di tutti. Era così professionale. Era così impegnato. Continuava a dirmi: "Potete realmente insegnarmi. Allenatemi, addestratemi'. Quindi l'ho fatto e si è rivelato una delizia e mi piacerebbe continuare a lavorare con lui in questo progetto e altre cose. Non posso dire abbastanza cose positive su di lui come leader, è semplicemente il più gentile e dolce... Tutto quello che pensate su di lui è vero".

Travis Kelce avrà un cameo in Un Tipo Imprevedibile 2 e potrebbe essere la star di Loose Cannons

Cosa racconterà Grotesquerie

La prima stagione della serie, composta da 10 episodi, sarà distribuita da Disney+ a livello internazionale dopo il debutto su FX previsto per il 25 settembre.

Al centro della trama c'è la detective Lois Tryon (Nash-Betts), impegnata con le indagini su una serie di terribili crimini che sembrano legati alla sua vita. La donna è inoltre alle prese con vari problemi con la figlia, con un marito da tempo in ospedale e con i suoi demoni interiori. Trovandosi in difficoltà nel risolvere il caso, Lois accetta l'aiuto di una suora giornalista che ha visto il peggio dell'umanità, ma crede ancora nella sua capacità di fare del bene.