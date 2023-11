Taylor Swift annuncia l'arrivo in streaming della versione estesa di The Eras Tour

La cantante Taylor Swift ha annunciato che nel giorno del suo compleanno arriverà in streaming la versione di The Eras Tour con tre canzoni in più.

Taylor Swift ha deciso di festeggiare il suo compleanno con il debutto del suo film dedicato a The Eras Tour in una versione estesa.

Ad annunciarlo è stato proprio la star della musica sui social con un breve video e svelando che nella versione diffusa online saranno presenti delle canzoni che erano state tagliate da quella cinematografica.

L'annuncio della cantante

Taylor Swift ha scritto online: "Sta arrivando il mio compleanno e stavo pensando che un modo divertente per festeggiare l'anno trascorso insieme sarebbe rendere disponibile The Eras Tour Concert in modo che lo possiate guardare a casa!"

La cantante ha quindi aggiunto: "Sono davvero felice di dirvi che la versione estesa del film che contiene Wildest Dreams, The Archer e Long Live sarà disponibile per il noleggio on demand negli Stati Uniti e Canada, mentre altre nazioni verranno annunciate successivamente. La data, come avete immaginato, è quella del 13 dicembre".

Taylor Swift: i film e video più belli

I risultati del progetto

The Eras Tour ha stabilito un Guinness dei primati diventando il film-concerto con i migliori incassi di sempre a livello globale, arrivando a quota 249 milioni di dollari. In base all'accordo stretto tra Swift e la catena di cinema AMC, il 43% dei guadagni è entrato nelle tasche dei cinema, mentre il 57% è stato diviso tra l'artista e i responsabili della distribuzione di AMC.