Taylor Swift ottiene i diritti del suo intero catalogo, venduto anni fa a Scooter Braun

Taylor Swift è riuscita a rientrare in possesso dei diritti dei suoi album, dopo la polemica legata alla vendita del suo catalogo compiuta da Big Machine Label Group avvenuta sei anni fa, quando Scooter Braun e la sua Ithaca Holdings avevano pre4so il controllo dei brani.

La star della musica, per mantenere il controllo del proprio lavoro, aveva deciso di registrare nuovamente tutti i suoi album.

L'annuncio della star della musica

Sul suo sito ufficiale, Taylor Swift ha dichiarato: "Sto cercando di mettere in ordine i miei pensieri dando forma a qualcosa di coerente, ma in questo momento nella mia mente c'è solo uno slideshow. Una sequenza di flashback di tutte le volte che ho sognato ad occhi aperti, l'ho desiderato e mi stavo struggendo per avere la possibilità di darvi questa notizia. Tutte le volte che ero davvero vicina, stavo cercando di afferrarla, ma svaniva comunque".

La star della musica ha sottolineato: "Ho quasi smesso di pensare che potesse mai accadere, dopo 20 anni durante i quali mi era stata offerta la possibilità e poi l'avevano portata via. Ma ormai tutto è passato".

Taylor ha ammesso: "Ho continuato a scoppiare a piangere di gioia da quando ho scoperto che stava succedendo davvero. Ora posso davvero dire queste parole: tutta la musica che ho mai realizzato... Ora appartiene... A me. E tutti i miei video musicali. Tutti i filmati dei concerti. Le copertine degli album e le foto. Le canzoni inedite. I ricordi. La magia. La follia. Ogni singola epoca. Il lavoro di tutta la mia vita".

La lettera di Taylor Swift

I problemi con Reputation

Swift ha quindi rivelato che l'album Reputation non era ancora stato inciso per la seconda volta: "Era così legato a quel periodo della mia vita, e continuavo a interrompermi quando cercavo di rifarlo. Tutta quella provocazione, quel desiderio di essere capita mentre mi sentivo incompresa di proposito, quella speranza disperata, quella reazione e quella malizia nate dalla vergogna. Se devo essere sincera è l'unico album tra i primi 6 che pensavo non potesse essere migliorato rifacendolo. Né la musica, né le foto, né i video. Quindi ho continuato a rimandare. Ci sarà un momento (se l'idea vi piace) in cui le tracce inedite di quell'album, già presenti nel loro archivio, prenderanno forma. Ho già ri-registrato completamente il mio album di debutto e ora mi piace molto il suo sound. Quei due album possono ancora avere il modo per riemergere quando sarà il momento giusto, se questo vi potrebbe entusiasmare. Ma se succederà, non sarà per la tristezza e il desiderio di ciò che vorrei avere. Ora sarà solo una celebrazione".

L'artista ha ribadito che rientrare in possesso del suo catalogo è il suo più grande sogno, come sanno molto bene i suoi fan che hanno seguito l'arrivo degli album nella Taylor's Version e hanno reso The Eras Tour un successo, situazione che ha permesso di raggiungere il risultato sperato. Swift ha sottolineato: "Non posso ringraziarvi abbastanza per avermi aiutata a riunirmi con questa arte a cui ho dedicato la mia vita, ma che fino a questo momento non possedevo. Tutto ciò che ho sempre voluto era l'opportunità di lavorare abbastanza duramente per poter comprare la mia musica senza vincoli, senza partnership, in piena autonomia. Sarò per sempre grata nei confronti di tutte le persone di Shamrock Capital per essere state le prime a offrirmi questa opportunità. Il modo in cui hanno gestito ogni interazione che abbiamo avuto è stato onesto, corretto e rispettoso. Per loro si trattava di un accordo commerciale, ma ho davvero avuto la sensazione che lo vedessero per quello che era per me: i miei ricordi, il mio sudore, i miei scritti e i miei decenni di sogni. Sono infinitamente grata. Il mio primo tatuaggio potrebbe essere proprio un enorme trifoglio in mezzo alla fronte".