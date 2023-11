Taylor Swift spiega ai fan a Buenos Aires: 'Mi spavento davvero quando gettate oggetti sul palco'

Taylor Swift ha chiesto ai suoi fan di non lanciare oggetti sul palco mentre era impegnata in un concerto che si è svolto a Buenos Aires, in Argentina.

La star della musica ha infatti voluto ringraziare i suoi fan per l'affetto, pur ammettendo che non ha una reazione particolarmente positiva quando i doni arrivano in modo inaspettato nell'area dove si sta esibendo.

Una richiesta ai fan

Come dimostra un video condiviso online, Taylor Swift ha spiegato: "Semplicemente perché la comunicazione significa avere dei confini gentili e salutari, mi spaventa realmente quando vengono gettate delle cose sul palco perché se arriva sul palco un ballerino può inciampare. Amo che portiate dei regali ed è così gentile, ma per favore non lanciateli sul palco. Vi voglio così tanto bene".

La star della musica ha inoltre fatto compiere al brano Karma un salto in avanti nella classifica Daily Global Spotify Songs di 115 posti dopo la sua scelta di modificare una parte del testo per includere un riferimento a Travis Kelce, il suo attuale fidanzato, che gioca a football nella squadra dei Kansas City Chiefs. Taylor ha infatti aggiunto la frase "Karma è il ragazzo dei Chiefs che viene subito a casa da me".

I ballerini che lavorano allo show, secondo quanto riferito dai presenti, sono rimasti sorpresi quanto il pubblico presente nello stadio che non si aspettava un riferimento così chiaro e diretto al nuovo partner nella vita della star della musica.