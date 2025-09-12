Taylor Swift dovrà testimoniare durante la battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni

Taylor Swift ha accettato di deporre durante la battaglia legale che vede contrapposti Blake Lively e Justin Baldoni per quanto accaduto sul set di It Ends With Us.

La star della musica è una grande amica dell'attrice e sembra sia destinata a testimoniare condividendo i suoi ricordi legati al periodo delle riprese del film tratto dal romanzo di Colleen Hoover.

Il coinvolgimento della star della musica

Gli avvocati di Justin Baldoni, in precedenza, si erano assicurati il permesso di ottenere i messaggi che Taylor Swift e Blake Lively si erano scambiate durante la produzione del film.

La popstar ora dovrà inoltre rispondere alle domande dei legali in vista del processo che si svolgerà a New York in primavera.

La protagonista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta ha già fatto la sua deposizione e i suoi avvocati hanno chiesto di estendere al 10 ottobre la scadenza per ottenere le dichiarazioni delle persone possibilmente a conoscenza di quanto accaduto. Il team di Baldoni, secondo quanto dichiarato dai legali di Blake, avrebbe rallentato il lavoro impiegando molto tempo a consegnare dei documenti. Gli avvocati di Justin, invece, hanno sostenuto che siano delle dichiarazioni false e che, da parte loro, sarà richiesto di allungare i tempi previsti solo per permettere di ottenere la deposizione di Taylor Swift che avverrà tra il 20 e il 25 ottobre, a causa degli impegni professionali già presi in precedenza dalla cantautrice.

La guerra tra gli avvocati di Lively e Baldoni

La situazione sembra comunque molto complicata, considerando che il team di Blake ha sostenuto che il team di legali di Baldoni non è riuscito a organizzare la deposizione di Taylor in tempo, aggiungendo che ritengono che la sua testimonianza non sia rilevante.

La guerra tra avvocati sembra davvero molto accesa e il coinvolgimento della star della musica, che avrebbe interrotto la sua amicizia con l'attrice proprio per colpa della causa legale in corso, continua a far discutere le due parti. Bryan Freedman, l'avvocato di Justin, ha più volte ribadito che Blake avrebbe fatto pressione all'amica nel tentativo che rilasciasse un comunicato per sostenerla e che le avrebbe chiesto di cancellare tutte le comunicazioni avvenute durante il lavoro sul set. I legali di Lively, invece, sono convinti che coinvolgere la cantante sia solo un modo per mantenere alta l'attenzione mediatica sul caso.

La causa è stata intentata da Blake Lively sostenendo che sul set è stata vittima di molestie e, successivamente, di una campagna ideata per screditarla e rovinare la sua immagine pubblica dopo che si era lamentata del comportamento di Baldoni, regista e protagonista del film, e di alcuni produttori.