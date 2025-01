Blake Lively e Ryan Reynolds provano a zittire Justin Baldoni, l'autrice di It Ends with Us chiude l'account

Prosegue il caos intorno al film di Justin Baldoni, It Ends With Us, con protagonista Blake Lively e lo stesso regista.

Blake Lively e Ryan Reynolds hanno chiesto espressamente al giudice di mettere a tacere l'avvocato di Justin Baldoni, accusandolo di proferire dichiarazioni false.

La richiesta della coppia è stata formalizzata con una lettera presentata in tribunale due giorni fa, chiedendo un'ordinanza per impedire al team legale di Baldoni di impegnarsi in una condotta impropria.

La denuncia di Blake Lively e Ryan Reynolds e le accuse a Justin Baldoni

Secondo Lively e Reynolds, come riportato nella lettera, ci sarebbero dei filmati non modificati delle riprese di It Ends With Us, che il team dell'attrice sostiene confermino 'parola per parola, ciò che la signora Lively ha descritto' nella denuncia di dicembre.

Blake Lively aveva accusato Justin Baldoni di molestie sessuali e di aver orchestrato un piano coordinato per distruggere la sua reputazione. Baldoni ha presentato in seguito una controdenuncia da 400 milioni di dollari contro l'attrice, accusandola di diffamazione ed estorsione.

La pausa dai social media di Colleen Hoover

Nel frattempo, l'autrice del libro dal quale è tratto il film, Colleen Hoover, ha deciso di prendersi una pausa dai social e il suo profilo Instagram risulta al momento inattivo.

La decisione di Hoover di allontanarsi dal web arriva proprio nel momento in cui la battaglia legale tra i due protagonisti del film prosegue. It Ends With Us racconta la storia di Lily Bloom (Blake Lively) e di come il suo fidanzato Ryle Kincaid (Baldoni) si mostri una persona violenta nel corso della loro relazione. Il film è uscito nelle sale nell'agosto 2024.