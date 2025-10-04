Taylor Swift conquista i box office USA ma non ha intenzione di tornare in tour con The Life of a Showgirl

Taylor Swift è tornata con un nuovo album, The Life of a Showgirl, e l'evento cinematografico ideato per il lancio del progetto ha già scalato le classifiche dei box office.

Il successo ottenuto in questi giorni, tuttavia, non sembra aver convinto la star della musica a tornare in tour.

I programmi della star della musica

Parlando ai microfoni di BBC Radio 1, Taylor Swift ha dichiarato: "Sarò davvero onesta con voi. Sono così stanca quando penso all'idea di tornare in tour perché lo vorrei fare realmente, davvero, bene di nuovo".

The Eras Tour ha generato ben 2.2 miliardi di dollari, facendo tappa con in concerti, organizzati da marzo 2023 a dicembre 2024, in molte nazioni in tutto il mondo e registrando il sold out praticamente in ogni data.

La star della musica ha quindi aggiunto: "Mi sono divertita così tanto in quel tour. Ovviamente è stata la sfida fisicamente più stancante di sempre. Ma non dimenticherò mai quell'esperienza".

Taylor, per ora, non ha alcuna intenzione di tornare in tour: "Sto così bene ora. Le mie articolazioni stanno bene. Potevo occuparmi solo dell'Eras Tour quando ero impegnata nell'Eras Tour e quelli sono due anni all'insegna di non avere alcun altro hobby. E ora ho di nuovo altro a cui pensare".

Il successo nei cinema

In queste ore Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl ha già incassato 15 milioni di dollari grazie alle prevendite delle proiezioni negli Stati Uniti, puntando a un weekend all'insegna di 29-31 milioni di dollari grazie alla presenza in oltre 3700 sale.

L'appuntamento nelle sale ha permesso ai fan di vedere il dietro le quinte della creazione dell'album, vedere video musicali e sentire le dichiarazioni di Taylor sul significato di ogni brano.

Nei prossimi mesi Swift, avendo deciso di non promuovere The Life of a Showgirl con un tour, potrebbe quindi concentrarsi sull'organizzazione delle sue nozze, dopo il fidanzamento con la star del football Travis Kelce.