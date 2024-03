Tatami: oggi 8 marzo l'anteprima in 90 cinema, diffusi trailer e poster italiano

Il regista Guy Nattiv e la regista e interprete Zar Amir presenteranno in collegamento streaming Tatami in una speciale anteprima che si terrà oggi in 90 cinema.

Oggi 8 marzo 90 cinema ospiteranno una speciale anteprima di Tatami, film rivelazione della passata Mostra di Venezia, in oltre 90 cinema al prezzo speciale di 3,50 Euro. L'anteprima vedrà la partecipazione in streaming del regista Guy Nattiv (Premio Oscar per il cortometraggio Skin) e della regista e interprete Zar Amir (Migliore Attrice a Cannes per Holy Spider) che presenteranno la pellicola. Una storia ispirata alla vita delle atlete iraniane che hanno combattuto e fatto cose incredibili pur di non rinunciare ai propri sogni e restare libere. Nel frattempo, sono stati diffusi poster e trailer italiano del film.

Tatami: nuovo poster italiano

Come rivela la nostra recensione di Tatami, nel film si racconta la storia della judoka iraniana Leila (Arienne Mandi) e della sua allenatrice Maryam (Zar Amir) che, durante i campionati mondiali di judo, ricevono un ultimatum dalla Repubblica Islamica che intima a Leila di fingere un infortunio e perdere la gara, pena l'essere bollata come traditrice dello Stato. Vedendo minacciata la propria libertà e quella della sua famiglia, Leila si trova ad affrontare una scelta impossibile.

Dalla finzione alla realtà

Come Leila nel film, nella realtà tante atlete iraniane si sono trovate in una situazione inverosimile: Sadaf Khadem, la prima pugile iraniana che si è rifugiata in Francia dove è diventata promotrice dei diritti delle donne, Elnaz Rekabi,arrampicatrice su roccia che ha gareggiato senza indossare la hijab, consapevole di rischiare la morte al suo ritorno a casa, Kimia Alizadeh, ragazza prodigio del taekwondo iraniano che ha lasciato il paese insieme al marito a causa delle minacce governative, e molte ancora.

Tatami arriverà poi al cinema dal 4 aprile con BiM Distribuzione. I dettagli sulle sale che aderiscono all'iniziativa sono disponibili su www.bimfilm.com.