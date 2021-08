Tartarughe Ninja: Colin e Casey Jost scriveranno la sceneggiatura del nuovo film

Le Tartarughe Ninja torneranno nei cinema e a scrivere la sceneggiatura del nuovo film saranno Colin e Casey Jost. I due fratelli sono stati scelti per il prestigioso incarico dai vertici di Paramount Pictures.

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio del nuovo lungometraggio dedicato alle Tartarughe Ninja che verrà prodotto da un team composto da Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, Scott Mednick e Galen Walker.

Il franchise era tornato nei cinema nel 2014 incassando 485 milioni di dollari e dando vita a un sequel, distribuito nel 2016.

Colin Jost, da tempo tra gli autori di Saturday Night Live, si metterà per la prima volta alla prova con un franchise molto importante per uno studio cinematografico ed è attualmente impegnato anche nella stesura della sceneggiatura di Worst Man per Universal.

I simpatici protagonisti di Teenage Mutant Ninja Turtles torneranno prossimamente sul grande schermo anche in una versione animata che proseguirà il franchise che ha dato vita a ben 6 film, di cui due live-action, e ha fatto incassare ai produttori 1.15 miliardi di dollari.