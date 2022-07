Tár: Cate Blanchett nel trailer del film di Todd Field

Tár è il nuovo film diretto da Todd Field, dopo una pausa di 15 anni, e il primo trailer mostra la protagonista interpretata da Cate Blanchett.

Nel video si spiega che la pandemia ha avuto un grande impatto sulla cultura, sul mondo e su quello in cui crediamo, tuttavia ci sono altre pestilenze che ci fanno visita, sottolineando che non si può sapere gli dei cosa distruggeranno. La voce ricorda che il vero potere richiede di mimetizzarsi, oltre a riflettere sulla capacità di far dimenticare se stessi quando si indossa una maschera. La protagonista viene poi ritratta mentre è impegnata a dirigere un'orchestra.

La produzione non ha rivelato i dettagli della trama di TAR, che dovrebbe debuttare in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Cate Blanchett dovrebbe però interpretare la compositrice Lydia Tar, la prima donna a condurre un'orchestra tedesca.

Il film sembra seguirà la donna mentre vive Berlino ed è impegnata nella registrazione della sua sinfonia più recente.

Le musiche originali del progetto diretto da Todd Field saranno composte da Hildur Guðnadóttir, che ha vinto l'Oscar grazie a Joker.

Nel cast ci saranno anche Nina Hoss, Noémie Merlant, Mark Strong, Julian Glover, Allan Corduner, Sophie Kauer e Sylvia Flote.

Todd Field è il regista del film, che verrà distribuito nelle sale americane dal 7 ottobre, oltre ad averne scritto la sceneggiatura.