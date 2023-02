Tár, Cate Blanchett dedica il BAFTA alla famiglia: "Grazie per avermi lasciata andare"

Cate Blanchett si è commossa accettando il suo premio BAFTA come miglior attrice e ha ringraziato i membri della sua famiglia per il loro sostegno.

Il BAFTA come attrice protagonista è andato a Cate Blanchett per la sua interpretazione come direttrice d'orchestra in Tár. L'attrice, in preda alle lacrime, ha accettato il riconoscimento ringraziando la sua famiglia, sua madre e il regista Todd Field.

Cate ha elogiato anche le altre attrici nominate nella sua categoria e ha affermato che il 2022 è stato un "anno straordinario per le donne", aggiungendo: "Mi rivolgo a tutte le mie colleghe: la conversazione che ho avuto con tutte voi fuori dallo schermo e sullo schermo è stata a dir poco straordinaria e noi sappiamo di essere solo la punta dell'iceberg."

L'attrice ha ringraziato il regista e coloro che, a suo modo di vedere, le hanno "permesso" di recitare nella pellicola di Field: "Alla mia famiglia, grazie per avermi lasciata andare, perché per me è stato molto impegnativo: starvi lontano mi è costato davvero moltissimo...".

"Grazie tesoro", ha continuato Cate Blanchett riferendosi al marito Andrew Upton, "grazie a mia madre e grazie ai miei quattro meravigliosi figli". Durante una conferenza stampa, inoltre, la star è tornata a parlare del film del fatto che sua figlia Edith fosse presente in Germania durante le riprese: "Mia figlia era lì a Berlino ma sono stata lontana da mio marito e dagli altri tre figli per molto tempo, quindi è stato molto difficile".