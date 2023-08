Talk To Me, Peter Jackson loda il film: 'Il miglior horror che abbia visto negli ultimi anni'

Il regista Peter Jackson ha condiviso la sua approvazione nei confronti del nuovo film horror Talk To Me, diretto da Danny e Michael Phillipou.

Talk To Me ha ottenuto un'importante approvazione: quella del regista Peter Jackson. Il filmmaker ama molto il genere horror e, dopo la visione, ha promosso a pieni voti il progetto realizzato da Danny e Michael Phillipou.

La dichiarazione del regista

Peter Jackson ha infatti scritto: "Talk to Me non è soltanto buono, è davvero davvero un buon film. Il film horror migliore e più intenso che io abbia potuto apprezzare negli ultimi anni".

Il regista di cult come Il Signore degli Anelli e Fuori di testa, ha aggiunto: "Il film spaventa senza mai fare interruzioni ed è disturbante, nel miglior modo possibile".

Nel cast del lungometraggio c'è anche Miranda Otto, che Jackson ha diretto proprio nella trilogia tratta dall'opera di J.R.R. Tolkien.

Talk to Me: il fenomeno horror dell'estate tra mani imbalmate e spettatori che svengono in sala

Di cosa parla il film

Talk To Me, di cui è già stato annunciato lo sviluppo del sequel, è una discesa all'inferno che ha inizio quando dei ragazzi si spingono troppo oltre aprendo le porte al mondo degli spiriti. Un gruppo di giovani ragazzi - interpretati da Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji - si imbattono in una serie di video virali che ritraggono gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale: una seduta spiritica in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell'aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi. In cerca di una distrazione nell'anniversario della morte di sua madre, l'adolescente Mia (Sophie Wilde) e il suo gruppo di amici decidono di cimentarsi in una prova di coraggio evocando gli spiriti seguendo il semplice rituale in un pericoloso gioco al rilancio, accettando a turno di sfidarsi ad aprire il varco che collega vivi e morti fino a infrangere le regole del gioco. I giovani amici vivranno un'esperienza sconvolgente e si ritroveranno intrappolati in un vortice di terrore causato dalle misteriose forze soprannaturali sprigionate dal rituale.

Il film uscirà nelle sale italiane il 28 settembre con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures.