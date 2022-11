Tales of the Walking Dead: ogni lunedì un nuovo episodio su Disney+

Tales of the Walking Dead, l'ultima arrivata tra le serie antologiche dell'universo in espansione di The Walking Dead, è disponibile su Disney+ in Italia.

Tales of the Walking Dead sbarca su Disney+, con un nuovo episodio in arrivo ogni lunedì: la serie antologica è formata da sei episodi originali autoconclusivi, incentrati su personaggi nuovi e già conosciuti all'interno dell'apocalisse zombie.

Ogni episodio dello show ha un tono e un punto di vista distinti, ma la posta in gioco è alta in ogni storia, e spinge nuovi indimenticabili personaggi a scelte e situazioni spietate e pericolose per la vita. L'apocalisse viene raccontata con occhi diversi, mostrando altri mondi, miti e misteri di The Walking Dead.

Tales of the Walking Dead: un'immagine della serie

Tales Of The Walking Dead è interpretato, tra gli altri, da Olivia Munn (The Newsroom, X-Men: Apocalypse, Six), Samantha Morton (The Walking Dead, Harlots), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Parker Posey (Lost In Space), Anthony Edwards (Inventing Anna, WeCrashed), Poppy Liu (Dead Ringers), Jillian Bell (Crazy Night - Festa col morto), Loan Chabanol (Gigolò per caso), Embeth Davidtz (Old, Ray Donovan,) Jessie T. Usher (Shaft, The Boys), Daniella Pineda (Cowboy Bebop), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick).

Haifaa Al-Mansour, Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard) e Ron Underwood (Fear the Walking Dead, Cambio di direzione) hanno diretto ognuno un episodio, oltre al produttore della serie Michael Satrazemis (The Walking Dead, Fear the Walking Dead) che ne ha diretti tre. Prodotto da AMC Studios, gli executive producer di Tales of the Walking Dead sono Scott M. Gimple, chief content officer of the Walking Dead Universe, e lo showrunner Channing Powell, che è stato sceneggiatore e produttore di The Walking Dead e Fear the Walking Dead.

Tales of the Walking Dead: Parker Posey in uno scatto della serie

