Tale e Quale Show, Alessandro Siani lancia un appello per gli autotrasportatori: interviene Carlo Conti

L'appello del giudice di Tale e Quale Show porta in prima serata la protesta contro il caro-gasolio. Carlo Conti raccoglie il messaggio e distingue le ragioni della mobilitazione dagli episodi di violenza a Milano.

L'attualità entra negli studi di Rai 1 durante la quinta puntata di Tale e Quale Show. Alessandro Siani richiama l'attenzione sulle difficoltà degli autotrasportatori in protesta contro il caro-carburanti, mentre Carlo Conti interviene anche sui saccheggi avvenuti a Milano.

Alessandro Siani richiama il significato di Tale e Quale Show

Prima ancora che la gara entri nel vivo, Siani sceglie di utilizzare il titolo del programma per lanciare un invito alla solidarietà. Rivolgendosi a Carlo Conti, il comico napoletano ricorda come il format chieda ai concorrenti di calarsi nei panni di altri artisti, trasformandosi ogni settimana in personaggi differenti.

Da qui il collegamento con la situazione degli autotrasportatori: "In questo momento sarebbe bello anche se tutti noi ci mettessimo nei panni degli autotrasportatori, perché stiamo vivendo un momento difficile e proprio in questo momento dobbiamo dimostrare di essere tutti tali e quali". Un intervento breve, ma che porta nel varietà un tema di stretta attualità e invita a considerare le difficoltà di una categoria alle prese con costi sempre più pesanti.

Al centro della mobilitazione ci sono soprattutto i rincari del gasolio, che incidono direttamente sui bilanci delle aziende di trasporto. Per molte imprese, già chiamate a sostenere spese elevate per la gestione dei mezzi, l'aumento del carburante rischia di compromettere la sostenibilità del lavoro quotidiano. La protesta, partita in alcune aree di Puglia e Calabria, si è estesa anche ad altre regioni meridionali, coinvolgendo presidi, porti e snodi logistici.

Tra le richieste della categoria figurano lo sblocco dei contributi già previsti, ulteriori risorse per compensare l'aumento dei costi e misure capaci di offrire maggiore stabilità alle imprese. Il confronto con il governo ha portato all'annuncio dello sblocco degli interventi economici promessi in precedenza, ma una parte dei manifestanti continua a chiedere garanzie concrete prima di interrompere la mobilitazione. I rallentamenti nel trasporto delle merci hanno inoltre alimentato le preoccupazioni per le forniture alimentari.

Carlo Conti interviene sui saccheggi di Milano

Dopo l'appello di Siani, Carlo Conti riprende il tema e aggiunge una precisazione. Il conduttore esprime solidarietà verso chi manifesta per rivendicazioni legate al lavoro e alle difficoltà economiche, ma prende le distanze dagli episodi di violenza registrati a Milano durante il fine settimana del 17 e 18 ottobre.

Il suo intervento serve a distinguere la protesta dalle azioni illegali compiute durante le manifestazioni, quando alcuni negozi sono stati presi di mira e saccheggiati. Il messaggio è netto: le difficoltà di una categoria meritano ascolto, ma non possono diventare una giustificazione per danneggiare le attività commerciali o alimentare la violenza. Terminato questo passaggio, la trasmissione torna alla sua competizione, lasciando per qualche istante spazio a una vicenda che va oltre il mondo dello spettacolo.

Max Paiella vince la quinta puntata nei panni di Charles Aznavour

Archiviato l'intervento iniziale, Tale e Quale Show riprende il proprio ritmo con le trasformazioni degli undici concorrenti. A conquistare la vittoria è Max Paiella, che interpreta Charles Aznavour con L'istrione e totalizza 86 punti. Alle sue spalle si piazza Roberta Morise, impegnata con Sei nell'anima di Gianna Nannini, mentre Selma Ezzine completa il podio con la sua prova dedicata a Michael Jackson. La serata propone interpretazioni molto diverse tra loro e ridisegna gli equilibri della gara. Il risultato di Paiella gli permette di recuperare terreno nella classifica generale, anche se il primo posto stagionale resta a Selma Ezzine.