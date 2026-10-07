Tale e Quale Show stasera su Rai 1: scaletta e imitazioni. Massimo Ceccherini è il quarto giudice

Tale e Quale Show torna stasera, mercoledì 7 ottobre, su Rai 1 con la terza puntata della sedicesima edizione. Carlo Conti conduce una nuova sfida tra trasformazioni, esibizioni dal vivo e imitazioni. Il talent riparte con una gara che vede Selma in testa alla classifica dopo il successo delle prime due puntate e con Massimo Ceccherini quarto giudice.

La cantante ha conquistato anche la seconda puntata, bissando il successo dell'esordio con l'interpretazione di Listen di Beyoncé. Un risultato che le permette di presentarsi al nuovo appuntamento da leader e di puntare al clamoroso tris consecutivo. Alle sue spalle, nella classifica provvisoria, ci sono Andrea Perroni e Roberta Morise, pronti a dare battaglia con le nuove imitazioni.

Tale e Quale Show, le imitazioni della terza puntata

Sono undici le nuove trasformazioni previste nel terzo appuntamento. Ecco tutte le esibizioni:

Jasmine Carrisi sarà Anna Pepe

sarà Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Totò e Charlie Chaplin

saranno Maddalena Corvaglia sarà Geri Halliwell

sarà Selma Ezzine sarà Alicia Keys

sarà Stefano Meloccaro sarà Gianni Morandi

sarà Roberta Morise sarà Loredana Bertè

sarà Max Paiella sarà Francesco Gabbani

sarà Paola Perego sarà Orietta Berti

sarà Andrea Perroni sarà Geolier

sarà Anna Pettinelli sarà Doris Day

sarà Vladimir Randazzo sarà Sayf

Gli arrangiamenti sono del maestro Pinuccio Pirazzoli, le coreografie di Fabrizio Mainini. A completare le trasformazioni saranno il trucco, le acconciature, i costumi, la preparazione vocale e lo studio del personaggio.

A giudicare le performance saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati anche questa settimana dal quarto giudice Massimo Ceccherini. Il nuovo giudice entrerà nel gioco e contribuirà a stilare la propria classifica. Anche il pubblico da casa potrà avere un ruolo nella gara attraverso i social ufficiali del programma, su Instagram, Facebook e X. Le tre esibizioni più apprezzate dagli spettatori riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, che andranno a sommarsi ai voti della giuria.