Tale e Quale Show 2026, cambia il podio: la nuova classifica

Si è conclusa ieri sera la seconda puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show 2026. Anche il secondo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti ha visto trionfare Selma Ezzine, che ha così bissato il successo ottenuto nella prima puntata, confermandosi tra i concorrenti da tenere maggiormente d'occhio in questa edizione.

Dopo la vittoria della scorsa settimana con l'imitazione di Raye sulle note di Where Is My Husband!, Selma Ezzine è tornata sul palco cimentandosi questa volta con Beyoncé, interpretando Listen. Una performance che le ha permesso di conquistare nuovamente il primo posto in classifica.

Tale e Quale Show 2026, la classifica della seconda puntata

Sul secondo gradino del podio si è classificato Andrea Perroni, che ha guadagnato una posizione rispetto alla puntata precedente grazie alla sua interpretazione di Franco Califano. Terzo posto invece per Maddalena Corvaglia, che ha totalizzato 61 punti nei panni di P!nk. Un netto miglioramento per la concorrente, che mercoledì scorso era invece arrivata ultima con l'imitazione di Shakira. Ecco la classifica completa del 30 settembre:

Selma Ezzine - Beyoncé: 65 punti

Andrea Perroni - Franco Califano: 62 punti

Maddalena Corvaglia - P!nk: 61 punti

Max Paiella - Tom Jones: 51 punti

Roberta Morise - Elodie: 50 punti

Stefano Meloccaro - Zucchero: 49 punti

Vladimir Randazzo - Achille Lauro: 43 punti

Paola Perego - Sylvie Vartan: 34 punti

Jasmine Carrisi - Angelina Mango: 32 punti

Anna Pettinelli - Ditonellapiaga: 29 punti

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Bobby Solo ed Elvis Presley: 28 punti

La classifica generale dopo due puntate

Sommando i punteggi ottenuti nelle prime due serate, Selma Ezzine mantiene la vetta della classifica con 134 punti. Alle sue spalle Andrea Perroni e Roberta Morise. Questa la situazione generale dopo le prime due puntate:

Selma Ezzine - 134 punti

Andrea Perroni - 118 punti

Roberta Morise - 115 punti

Stefano Meloccaro - 101 punti

Max Paiella - 92 punti

Paola Perego - 87 punti

Maddalena Corvaglia - 82 punti

Vladimir Randazzo - 78 punti

Jasmine Carrisi - 73 punti

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - 68 punti

Anna Pettinelli - 60 punti

Anche questa settimana non sono mancati i battibecchi tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio. Al termine della performance dell'ex giudice di Amici, Malgioglio ha commentato senza mezzi termini la sua esibizione, affermando: "L'originale ti denuncerebbe". La replica della Pettinelli non si è fatta attendere: "A te, però, la somiglianza con Sbirulino è riuscita! E speriamo che prima o poi te lo spengano 'sto microfono!". Lo scontro si è poi concluso con l'ennesima stoccata di Malgioglio, che ha replicato alla concorrente: "Sei l'undicesima piaga d'Egitto!".

Tale e Quale Show, le imitazioni della terza puntata

Al termine della diretta, Carlo Conti ha svelato anche gli abbinamenti della terza puntata di Tale e Quale Show 2026, in programma mercoledì 7 ottobre. I concorrenti saranno chiamati a trasformarsi in:

Jasmine Carrisi sarà ANNA

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Totò e Charlie Chaplin

Maddalena Corvaglia sarà Geri Halliwell

Selma Ezzine sarà Alicia Keys

Stefano Meloccaro sarà Gianni Morandi

Roberta Morise sarà Loredana Bertè

Max Paiella sarà Francesco Gabbani

Paola Perego sarà Orietta Berti

Andrea Perroni sarà Geolier

Anna Pettinelli sarà Doris Day

Vladimir Randazzo sarà Sayf

Ubaldo Pantani quarto giudice della serata

Al tavolo della giuria, accanto a Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, il quarto giudice della serata è stato Ubaldo Pantani. Il suo nome era stato indicato tra i possibili sostituti di Giorgio Panariello o Alessia Marcuzzi nella giuria del programma. Pantani ha però scelto di rimanere nel cast di Che tempo che fa, dove continuerà a essere protagonista con le sue imitazioni.