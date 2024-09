Tale e Quale Show da stasera su Rai 1: le imitazioni della prima puntata, i giudici, le novità

Ci sarà anche Stefano De Martino nella prima puntata di Tale e Quale Show, in onda stasera su Rai 1 alle 21:25: quali saranno le imitazioni dei concorrenti, chi sono i giudici, per quante settimane andrà in onda.

Stasera su Rai 1 in prima serata comincia la quattordecesima edizione di Tale e Quale Show, il programma che, come ogni anno, dà il via alla stagione dei grandi show dell'ammiraglia RAI (sabato prossimo Milly Carlucci debutterà nel sabato sera del primo canale con la nuova stagione di Ballando con le stelle). Carlo Conti sarà ancora una volta il padrone di casa, e nel 2024 sarà accompagnato da una giuria parzialmente rinnovata.

Tale e Quale Show: le imitazioni della prima puntata

Gli 11 concorrenti dovranno, di settimana in settimana, calarsi nella voce, nei gesti e nei look di altrettanti artisti più o meno noti al grande pubblico.

In questo venerdì 20 settembre, in occasione del debutto, gli abbinamenti scelti dagli autori sono:

Simone Annichiarico come Mungo Jerry

Massimo Bagnato come Fred Bongusto

Thomas Bocchimpani come Irama

Roberto Ciufoli come Angelo Branduardi

Justine Mattera come Geri Halliwell

Verdiana Zangaro come Arisa

Kelly Joyce come Beyoncé

Carmen Di Pietro come Donatella Rettore

Amelia Villano come Angelina Mango

Giulia Penna come Rose Villain

Feysel Bonciani come Bruno Mars

I giudici

Sarà Alessia Marcuzzi a prendere il posto di Loretta Goggi dietro il tavolo di Tale e Quale Show. In estate infatti la cantante e attrice ha annunciato che, dopo 13 stagioni, aveva deciso di prendere una pausa, da Tale e Quale e dalla conduzione. Resteranno saldamente al loro posto invece i due veterani Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Anche quest'anno accanto a loro ci sarà un quarto giudice, che sarà diverso di puntata in puntata: stasera, seduto in mezzo ai giurati "titolari" ci sarà Stefano De Martino.

Tale e Quale Show 2024: concorrenti e personaggi di un'edizione che punta (ancora) al divertimento

La novità dei duetti

Non una vera novità, se si pensa all'avventura a Tale e Quale di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Rispetto al passato però c'è una novità importante: mentre i due comici avevano partecipato come concorrente unico, da quest'anno, nel corso di alcune puntate, i partecipanti in gara potranno essere chiamati a esibirsi in coppia ma verranno poi valutati singolarmente.

Quante puntate avrà Tale e Quale Show nel 2024

Quest'anno lo show condotto da Carlo Conti farà compagnia al pubblico a casa con 8 puntate, in onda sempre di venerdì sera. Oltre a essere trasmesso su Rai 1, il programma sarà visibile anche in streaming, in diretta oppure on demand nei giorni successivi, sulla piattaforma RaiPlay.