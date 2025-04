Angelina Mango e Damiano David dall'Eurovision a Tale e Quale Show: l'omaggio sulla TV croata

Apparizione in Croazia per Damiano David e Angelina Mango. No, non si tratta di una loro performance nel Paese balcanico, ma della loro imitazione nella versione croata di Tale e Quale Show.

I due artisti sono stati infatti imitati dal cantante e attore Devin Juraj, che ha vestito i panni della Mango proprio nell'ultima puntata dello show.

Le imitazioni di Damiano David e Angelina Mango

Angelina Mango

A Tvoje Lice Zvuči Poznato, questo il titolo croato di Tale e Quale Show, entrambe le performance sono merito di uno dei concorrenti più forti dell'edizione attualmente in corso. Nell'imitazione di Damiano David Devin Juraj si è esibito con I Wanna Be Your Slave, mentre in quella della Mango con La Noia, dimostrando peraltro di cavarsela molto bene con l'italiano.

Purtroppo per lui però, nonostante l'italiano perfetto, la sua versione non è stata apprezzata dalla giuria e il concorrente ha ottenuto il punteggio più basso della serata. Oltre alla difficoltà di doversi calare in un personaggio femminile, di certo la sua fisicità non l'ha aiutato, data la mole rispetto all'originale. Gli è invece andata meglio con Damiano David, la cui voce però è davvero difficilissima da imitare.

Inutile dire che la reazione in studio è stata molto divertita e che, subito, il video dell'esibizione è diventato virale in Italia.

Non è la prima volta che gli artisti italiani fanno capolino nelle versioni estere di Tale e Quale, a dimostrazione della loro popolarità anche oltre confine. Nel 2023 ad esempio, nella versione polacca di Tale e Quale Show erano apparsi i The Kolors con il brano Italodisco: a dare voce e volto a Stash c'era l'attore Stefano Terrazzino, di origine italiana.