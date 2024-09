Tale e Quale Show: le imitazioni della seconda puntata, stasera su Rai 1

Continua l'avventura di Tale e Quale Show, che torna stasera su Rai 1 alle 21:25 con la seconda puntata dell'edizione: ecco tutte le imitazioni previste per i concorrenti.

Tale e Quale Show è tornato e ha già confermato la preferenza del pubblico per questo show che ci fa compagnia da ben 14 edizioni. Stasera su Rai 1, in prima serata, il programma ideato da Carlo Conti dovrà confermare, con la seconda puntata, l'ottimo risultato della scorsa settimana, in cui ha vinto la sfida degli ascolti con oltre 3 milioni di spettatori e il 19% di share.

Le imitazioni di venerdì 27 settembre

Gli 11 concorrenti, accompagnati in diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, dovranno anche in questo secondo appuntamento, cercare di calarsi nei panni delle star di riferimento. Ecco quali sono le imitazioni previste nella seconda puntata:

Simone Annicchiarico sarà Franco Califano

Massimo Bagnato sarà Lando Fiorini

Thomas Bocchimpani sarà Tananai

Feisal Bonciani sarà Prince

Kelly Joyce sarà Shirley Bassey

Justine Mattera sarà Sylvie Vartan

Giulia Penna sarà Taylor Swift

Amelia Villano sarà Annalisa

Verdiana Zangaro sarà Celine Dion

Roberto Ciufoli e Carmen Di Pietro saranno impegnati in un duetto sulle note della hit "Sesso e Samba" di Tony Effe e Gaia

Al tavolo dei giudici ci saranno Alessia Marcuzzi, new entry dell'edizione al posto di Loretta Goggi, e poi ancora Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A inizio puntata verrà svelata l'identità del quarto giudice, diverso di puntata in puntata (la scorsa settimana era toccato a Stefano De Martino).

Tale e Quale Show 2024: tra passato e presente, musica e talento per un format dal successo garantito

La classifica della stagione 14 di Tale e Quale Show vede al momento in testa Feisal Bonciani, che nello scorso appuntamento si è esibito sulle note di Bruno Mars, seguito da Verdiana Zangaro, che aveva interpretato Arisa e, al terzo posto, da Massimo Bagnato, che si era messo alla prova con Fred Bongusto.