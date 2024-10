Tale e Quale Show 2024: le imitazioni e i giudici della terza puntata, stasera in TV su Rai 1

Avrà anche un traino fortissimo Tale e Quale Show 2024 - Affari Tuoi con Stefano De Martino - ma il dato di fatto è che, di edizione in edizione, il programma condotto da Carlo Conti continua a vincere tutte le sfide a cui gli altri canali lo sottopongono. Con pochi dubbi, sarà così anche per la terza puntata, in onda stasera su Rai 1 in prima serata, in cui lo show dovrà vedersela ancora una volta con la serie turca Endless Love, su Canale 5.

Le imitazioni di venerdì 4 ottobre

Anche questa settimana gli 11 concorrenti che compongono il cast dell'edizione n° 14 dovranno affrontare la difficile prova di mettersi in gioco sulle note di brani famosissimi, nei panni di personaggi iconici del mondo dello spettacolo.

Ecco quali sono le imitazioni previste per la terza puntata di Tale e Quale Show:

Simone Annicchiarico sarà Renato Zero

Massimo Bagnato sarà Julio Iglesias

Thomas Bocchimpani sarà John Travolta

Feisal Bonciani sarà Lionel Richie

Kelly Joyce sarà Diana Ross

Justine Mattera sarà Rita Pavone

Roberto Ciufoli sarà Enzo Jannacci

Giulia Penna sarà Anna Tatangelo

Amelia Villano sarà Miley Cyrus

Verdiana sarà Lady Gaga

Carmen Di Pietro sarà Paola o Chiara in coppia con un ospite misterioso

La giuria

Sappiamo ormai che, oltre ai tre giudici "titolari", Tale e Quale Show da qualche anno ha introdotto anche la figura del quarto giudice, un personaggio del mondo dello spettacolo che solitamente resta misterioso fino all'inizio di puntata. Solo in occasione del debutto Carlo Conti aveva svelato che quel ruolo sarebbe stato ricoperto, e solo per la prima puntata, da Stefano De Martino. In questo venerdì 4 ottobre, invece, sappiamo già che i "giudici ospiti" saranno due: Pupo ed Enrico Brignano. Che sia uno di loro due a duettare con Carmen Di Pietro durante la gara?