Tale e Quale Show 2024: concorrenti e personaggi di un'edizione che punta (ancora) al divertimento

Ci risiamo, a giudicare dall'atmosfera del Teatro 5 degli Studi Rai Fabrizio Frizzi è tutto pronto per un'altra grande stagione di Tale e Quale Show. Il format, arrivato alla quattordicesima edizione, rivede ovviamente Carlo Conti come presentatore, affiancato da una giuria in parte rivoluzionata dopo i saluti di Loretta Goggi. Con lui Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Il quarto giudice? A sorpresa cambierà di puntata in puntata. Si comincia però con Stefano De Martino, già mattatore, avendo rinfrescato (e di molto) l'altro marchio di garanzia Rai, Affari tuoi.

Carlo Conti nello studio di Tale e Quale Show

A confermare il modus operandi, proprio Carlo Conti, che ha presentato Tale e Quale Show alla stampa: "Ogni settimana si aggiunge un elemento in giuria, cambierà di volta in volta. Iniziamo con Stefano De Martino. La parola d'ordine del nostro programma? Divertimento. Anche perché non cerchiamo mai il litigio, ma un motivo di crescita insieme ai giudici. Tutto qui è fondamentale, a cominciare dai tecnici e dallo studio", spiega il conduttore, che poi saluta l'ormai ex giudice: "Loretta Goggi? Ha fatto una scelta di vita, ci seguirà da casa con affetto".

Ma chi sono i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show? Eccoli: Justine Mattera showgirl e attrice, e poi la speaker radiofonica e imitatrice Amelia Villano; la cantante Kelly Joyce; l'influencer Giulia Penna; l'ex di Amici Verdiana Zangaro; la showgirl Carmen di Pietro; l'attore Roberto Ciufoli; l'altro ex Amici, Thomas Bocchimpiani; l'attore Feysal Bonciani; il comico Massimo Bagnato; lo scrittore e conduttore Simone Annicchiarico.

Tale e Quale Show 2024: intervista ai concorrenti

Ma i concorrenti chi andranno ad interpretare sul palco di Tale e Quale Show? L'edizione parte fortissima: da Kelly Joyce nei panni di Beyonce fino a Feysal Bonciani versione Bruno Mars, passando per Justine Mattera che diventa Geri Halliwell. Proprio la showgirl ci ha detto che "Le Spice erano pazzesche. Erano Girl Power al cento per cento! Un concetto in cui mi ritrovo... E poi Geri è ironica, secondo me non ci credeva davvero di trovarsi dentro quel grande successo. Ha carisma, testa, sex appeal".

Da Geri Halliwell passiamo a Fred Bongusto, personaggio che verrà interpretato da Massimo Bagnato: "Il grande Fred Bongusto... Un crooner, di un'eleganza assoluta. Poco conosciuto dalle nuove generazioni, nonostante sia amato dal pubblico internazionale", spiega il comico, "I cantanti che hanno emozionato e che hanno portato gli anni Settanta sono quelli che hanno creato momenti indimenticabili. Sarà un omaggio alla musica del cuore, quella dei miei genitori".

Un programma votato al divertimento

Insomma, passato e presente per Tale e Quale Show. Come dimostrano le scelte di Simone Annichiarico e Giulia Penna, rispettivamente Mungo Jerry e Rose Villain. "Porterò sul palco Mungo Jerry. Come è andata? L'ho scelto io, anche in fase di provino. Ero in Sardegna. Ho messo un parruccone in testa, e ho pensato ai Mungo Jerry", confida il conduttore. "È stato tutto casuale. Ho trovato dei prop in un cassetto". Invece, la romana Giulia Penna, dice che "Rose Villain è un'artista che mi piace, che seguo. Ha un colore particolare, mi sono divertita a studiare le sue caratteristiche. Ha una voce potente in Click Boom!. Si inizia con grinta. C'è una grande preparazione, ed è il bello del programma. Studi canto, recitazione. Il trucco, il make up. Tutto incredibile. Un'esperienza che mi farà crescere molto".

Tra musica e grandi talenti

Insomma, Tale e Quale Show offre al pubblico di Rai 1 un mix perfetto, tra musica e grandi talenti. Interessante la scelta di Thomas Bocchimpiani, che sarà Irama: "Irama è stata una scelta a sorpresa, è stato il frutto dei brani che ho portato in audizione, rispecchia i colori e il timbro che amo. Il suo è un brano che amo, coinvolge l'emotività delle persone, e tocca tutti".

Carlo Conti con i nuovi concorrenti. Foto di Damiano Panattoni

Dallo studio di Amici di Maria De Filippi, ecco anche Verdiana Zangaro che vedremo cimentarsi nel ruolo di Arisa: "Arisa? Una scelta condivisa. Una grande artista e una grande voce. Cercherò di fare del mio meglio. Arisa ha tante sfaccettature differenti, anche dal punto di vista della personalità. Mi sto approcciando con rispetto, spulciando la sua storia. Anche per capire la sua essenza". Curiosi, poi, di vedere Amelia Villano diventare nientemeno che Angelina Mango. "Un mio amico mi ha suggerito il personaggio, avendo trovato nella mia voce alcune sfumature di Angelina", racconta la Villano. "Chi vorrei portare sul palco? Lady Gaga...".