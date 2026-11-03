Tale e Quale Show stasera su Rai 1, la scaletta delle imitazioni e gli ospiti

Da Nicole Kidman a Vasco Rossi, passando per Donna Summer e Phil Collins, ecco tutte le trasformazioni della settima puntata. In giuria arrivano anche Serena Rossi e Nicola Savino.

Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show su Rai 1, ma questa settimana con un cambio di programmazione. Carlo Conti torna eccezionalmente martedì 3 novembre con la settima puntata del varietà: ecco chi imiteranno i concorrenti, chi ci sarà in giuria e la classifica aggiornata dopo sei appuntamenti.

La settima puntata avrà anche un importante valore solidale. In occasione della campagna I Giorni della Ricerca di AIRC, Carlo Conti, storico Ambassador dell'associazione, insieme alla giuria e agli artisti in gara, inviterà il pubblico a sostenere concretamente il lavoro dei ricercatori. Un appuntamento che unirà così intrattenimento e solidarietà.

Tale e Quale Show, tutte le imitazioni della settima puntata e i giudici speciali

Per gli undici protagonisti è arrivato il momento di mettersi nuovamente alla prova con imitazioni e trasformazioni inedite. Jasmine Carrisi vestirà i panni di Claudia Mori, mentre Maddalena Corvaglia si cimenterà con Nicole Kidman. Roberta Morise interpreterà Noemi, Paola Perego renderà omaggio a Patti Smith e Anna Pettinelli affronterà la sfida di trasformarsi in Wanda Osiris.

Grande attenzione anche per Selma Ezzine, reduce dal successo della scorsa settimana, che proverà a confermarsi nelle vesti di Donna Summer. Stefano Meloccaro omaggerà invece Bruno Lauzi, mentre Max Paiella si misurerà con Phil Collins. Spazio anche ad Andrea Perroni, che interpreterà Vasco Rossi, e a Vladimir Randazzo, pronto a vestire i panni di Francesco Sarcina.

Non mancherà l'appuntamento con gli ormai attesissimi duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Questa volta la coppia darà vita a un incontro decisamente sorprendente, portando sul palco Frank Sinatra e Lino Banfi.

A valutare le esibizioni ritroveremo Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Per questa settima puntata, però, ci saranno anche due presenze speciali: Serena Rossi e Nicola Savino, che affiancheranno la giuria nelle valutazioni delle performance.

La classifica generale dopo sei puntate

In attesa delle nuove esibizioni, la classifica generale vede ancora al comando Selma Ezzine, che guida con 403 punti. Alle sue spalle troviamo Roberta Morise, seconda con 370 punti, seguita da Andrea Perroni, che occupa il terzo posto con 368 punti. Ecco la graduatoria completa:

Selma Ezzine: 403 punti Roberta Morise: 370 punti Andrea Perroni: 368 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: 290 punti Max Paiella: 290 punti Stefano Meloccaro: 283 punti Vladimir Randazzo: 266 punti Paola Perego: 251 punti Maddalena Corvaglia: 248 punti Anna Pettinelli: 241 punti Jasmine Carrisi: 234 punti

Chi riuscirà a conquistare la vetta della classifica? La settima puntata di Tale e Quale Show promette nuove emozioni, imitazioni sorprendenti e una competizione sempre più accesa. L'appuntamento è eccezionalmente per stasera martedì 3 novembre, in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay.