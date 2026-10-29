Tale e Quale Show 2026, Selma conquista la terza vittoria: la classifica dopo la sesta puntata

Selma conquista la sesta puntata di Tale e Quale Show e festeggia la sua terza vittoria in questa edizione del programma condotto da Carlo Conti. A convincere la giuria è stata la sua interpretazione di Dionne Warwick sulle note di La voce del silenzio, brano intramontabile della musica italiana che la cantante statunitense portò al Festival di Sanremo nel 1968, in coppia con Tony Del Monaco. La canzone è entrata poi anche nel repertorio di Massimo Ranieri.
Per Selma si tratta della terza vittoria, dopo i successi ottenuti nella prima e nella seconda puntata. Un risultato che conferma il suo ottimo percorso all'interno del programma condotto da Carlo Conti.
A decretare la vittoria sono stati i voti della giuria, composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per l'occasione da Sergio Friscia e Andrea Delogu.
Al secondo posto si è classificato Andrea Perroni, nei panni di Amedeo Minghi, con 82 punti, appena quattro in meno rispetto agli 86 ottenuti da Selma. A fare la differenza sono stati i voti della giuria e quelli del pubblico social. Terza posizione per Roberta Morise, che ha interpretato Bonnie Tyler, totalizzando 73 punti.
La classifica della sesta puntata
Ecco tutti i punteggi della serata:
- Selma Ezzine - Dionne Warwick: 86 punti
- Andrea Perroni - Amedeo Minghi: 82 punti
- Roberta Morise - Bonnie Tyler: 73 punti
- Maddalena Corvaglia - Fiordaliso: 58 punti
- Vladimir Randazzo - Tony Hadley: 58 punti
- Jasmine Carrisi - Elettra Lamborghini: 48 punti
- Max Paiella - Jovanotti: 47 punti
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Dracula e Morticia: 45 punti
- Anna Pettinelli - Gloria Estefan: 41 punti
- Stefano Meloccaro - Fiorello: 39 punti
- Paola Perego - Max Pezzali: 37 punti
La classifica generale dopo sei puntate
La vittoria della serata permette a Selma Ezzine di consolidare il primato nella classifica generale, portandosi a quota 403 punti. Alle sue spalle Roberta Morise, seconda con 370 punti, e Andrea Perroni, terzo con 368. Ecco la graduatoria aggiornata:
- Selma Ezzine: 403 punti
- Roberta Morise: 370 punti
- Andrea Perroni: 368 punti
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: 290 punti
- Max Paiella: 290 punti
- Stefano Meloccaro: 283 punti
- Vladimir Randazzo: 266 punti
- Paola Perego: 251 punti
- Maddalena Corvaglia: 248 punti
- Anna Pettinelli: 241 punti
- Jasmine Carrisi: 234 punti
Con tre vittorie all'attivo, Selma Ezzine si conferma la concorrente da battere. La sfida, però, resta aperta, con Roberta Morise e Andrea Perroni pronti a contendersi le posizioni di vertice nelle prossime puntate del varietà di Rai 1.