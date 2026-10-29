Tale e Quale Show 2026, Selma conquista la terza vittoria: la classifica dopo la sesta puntata

Selma trionfa con l'imitazione di Dionne Warwick e sale a tre vittorie stagionali. Andrea Perroni è secondo con 82 punti, mentre Roberta Morise chiude il podio con 73.

Selma conquista la sesta puntata di Tale e Quale Show e festeggia la sua terza vittoria in questa edizione del programma condotto da Carlo Conti. A convincere la giuria è stata la sua interpretazione di Dionne Warwick sulle note di La voce del silenzio, brano intramontabile della musica italiana che la cantante statunitense portò al Festival di Sanremo nel 1968, in coppia con Tony Del Monaco. La canzone è entrata poi anche nel repertorio di Massimo Ranieri.

Per Selma si tratta della terza vittoria, dopo i successi ottenuti nella prima e nella seconda puntata. Un risultato che conferma il suo ottimo percorso all'interno del programma condotto da Carlo Conti.

A decretare la vittoria sono stati i voti della giuria, composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per l'occasione da Sergio Friscia e Andrea Delogu.

Roberta Morise nei panni di Bonnie Tyler

Al secondo posto si è classificato Andrea Perroni, nei panni di Amedeo Minghi, con 82 punti, appena quattro in meno rispetto agli 86 ottenuti da Selma. A fare la differenza sono stati i voti della giuria e quelli del pubblico social. Terza posizione per Roberta Morise, che ha interpretato Bonnie Tyler, totalizzando 73 punti.

La classifica della sesta puntata

Ecco tutti i punteggi della serata:

Selma Ezzine - Dionne Warwick: 86 punti

86 punti Andrea Perroni - Amedeo Minghi: 82 punti

82 punti Roberta Morise - Bonnie Tyler: 73 punti

73 punti Maddalena Corvaglia - Fiordaliso: 58 punti

58 punti Vladimir Randazzo - Tony Hadley: 58 punti

58 punti Jasmine Carrisi - Elettra Lamborghini: 48 punti

48 punti Max Paiella - Jovanotti: 47 punti

47 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Dracula e Morticia: 45 punti

45 punti Anna Pettinelli - Gloria Estefan: 41 punti

41 punti Stefano Meloccaro - Fiorello: 39 punti

39 punti Paola Perego - Max Pezzali: 37 punti

La classifica generale dopo sei puntate

La vittoria della serata permette a Selma Ezzine di consolidare il primato nella classifica generale, portandosi a quota 403 punti. Alle sue spalle Roberta Morise, seconda con 370 punti, e Andrea Perroni, terzo con 368. Ecco la graduatoria aggiornata:

Selma Ezzine: 403 punti Roberta Morise: 370 punti Andrea Perroni: 368 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: 290 punti Max Paiella: 290 punti Stefano Meloccaro: 283 punti Vladimir Randazzo: 266 punti Paola Perego: 251 punti Maddalena Corvaglia: 248 punti Anna Pettinelli: 241 punti Jasmine Carrisi: 234 punti

Con tre vittorie all'attivo, Selma Ezzine si conferma la concorrente da battere. La sfida, però, resta aperta, con Roberta Morise e Andrea Perroni pronti a contendersi le posizioni di vertice nelle prossime puntate del varietà di Rai 1.