Tale e Quale Show, stasera su Rai 1: anticipazioni, imitazioni, giudici e classifica generale

Tale e Quale Show torna su Rai 1 con una nuova puntata in onda stasera mercoledì 28 ottobre, in prima serata. Il varietà condotto da Carlo Conti è pronto a regalare al pubblico nuove trasformazioni, esibizioni musicali e sfide tra i concorrenti, chiamati a imitare alcune delle più grandi star italiane e internazionali.
Dopo il successo della scorsa settimana, cresce la curiosità per le performance della nuova puntata e per gli eventuali cambiamenti nella classifica generale di Tale e Quale Show. A guidare attualmente la graduatoria è Selma Ezzine, che con 317 punti si trova davanti a Roberta Morise e Andrea Perroni.
Nella scorsa puntata a trionfare è stato Max Paiella, che ha vestito i panni di Charles Aznavour interpretando il celebre brano L'istrione. Un'esibizione che gli ha permesso di conquistare la vittoria della serata, mentre la lotta per le prime posizioni della classifica generale resta ancora aperta.
Tale e Quale Show, le imitazioni e i giudici della puntata del 28 ottobre
Quali personaggi interpreteranno i concorrenti nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2026? Anche questa settimana il palco di Rai 1 ospiterà trasformazioni molto diverse tra loro, con artisti della musica italiana e internazionale pronti a essere reinterpretati dai protagonisti del programma. Ecco gli abbinamenti delle imitazioni previsti per la puntata di mercoledì 28 ottobre:
- Jasmine Carrisi interpreterà Elettra Lamborghini.
- Maddalena Corvaglia vestirà i panni di Fiordaliso.
- Roberta Morise si cimenterà con un brano di Bonnie Tyler.
- Paola Perego renderà omaggio a Max Pezzali.
- Anna Pettinelli porterà sul palco Gloria Estefan.
- Selma Ezzine si metterà alla prova con Dionne Warwick.
- Stefano Meloccaro vestirà i panni di Fiorello.
- Max Paiella si trasformerà in Jovanotti.
- Andrea Perroni omaggerà Amedeo Minghi.un successo di Tony Hadley.
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli daranno vita alla coppia formata da Dracula e Morticia.
A giudicare le esibizioni ci saranno i tre giudici fissi Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per questa puntata da due ospiti speciali: dall'attore e Sergio Friscia Sergio Friscia e dalla conduttrice Andrea Delogu.
Tale e Quale Show, la classifica generale aggiornata
In attesa delle nuove esibizioni, vediamo come si presenta la classifica generale provvisoria di Tale e Quale Show, sulla base dei punteggi disponibili prima della puntata del 28 ottobre.
- Selma Ezzine - 317 punti
- Roberta Morise - 297 punti
- Andrea Perroni - 286 punti
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - 245 punti
- Stefano Meloccaro - 244 punti
- Max Paiella - 243 punti
- Paola Perego - 214 punti
- Vladimir Randazzo - 208 punti
- Anna Pettinelli - 200 punti
- Maddalena Corvaglia - 190 punti
- Jasmine Carrisi - 186 punti