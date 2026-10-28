Tale e Quale Show, stasera su Rai 1: anticipazioni, imitazioni, giudici e classifica generale

Jasmine Carrisi imita Elettra Lamborghini, Max Paiella punta su Jovanotti e arrivano Sergio Friscia e Andrea Delogu in giuria. Ecco le esibizioni e la classifica generale aggiornata.

Tale e Quale Show torna su Rai 1 con una nuova puntata in onda stasera mercoledì 28 ottobre, in prima serata. Il varietà condotto da Carlo Conti è pronto a regalare al pubblico nuove trasformazioni, esibizioni musicali e sfide tra i concorrenti, chiamati a imitare alcune delle più grandi star italiane e internazionali.

Dopo il successo della scorsa settimana, cresce la curiosità per le performance della nuova puntata e per gli eventuali cambiamenti nella classifica generale di Tale e Quale Show. A guidare attualmente la graduatoria è Selma Ezzine, che con 317 punti si trova davanti a Roberta Morise e Andrea Perroni.

Nella scorsa puntata a trionfare è stato Max Paiella, che ha vestito i panni di Charles Aznavour interpretando il celebre brano L'istrione. Un'esibizione che gli ha permesso di conquistare la vittoria della serata, mentre la lotta per le prime posizioni della classifica generale resta ancora aperta.

Carlo Conti e Andrea Delogu

Tale e Quale Show, le imitazioni e i giudici della puntata del 28 ottobre

Quali personaggi interpreteranno i concorrenti nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2026? Anche questa settimana il palco di Rai 1 ospiterà trasformazioni molto diverse tra loro, con artisti della musica italiana e internazionale pronti a essere reinterpretati dai protagonisti del programma. Ecco gli abbinamenti delle imitazioni previsti per la puntata di mercoledì 28 ottobre:

Jasmine Carrisi interpreterà Elettra Lamborghini.

interpreterà Elettra Lamborghini. Maddalena Corvaglia vestirà i panni di Fiordaliso.

vestirà i panni di Fiordaliso. Roberta Morise si cimenterà con un brano di Bonnie Tyler.

si cimenterà con un brano di Bonnie Tyler. Paola Perego renderà omaggio a Max Pezzali.

renderà omaggio a Max Pezzali. Anna Pettinelli porterà sul palco Gloria Estefan.

porterà sul palco Gloria Estefan. Selma Ezzine si metterà alla prova con Dionne Warwick.

si metterà alla prova con Dionne Warwick. Stefano Meloccaro vestirà i panni di Fiorello.

vestirà i panni di Fiorello. Max Paiella si trasformerà in Jovanotti.

si trasformerà in Jovanotti. Andrea Perroni omaggerà Amedeo Minghi.un successo di Tony Hadley.

omaggerà Amedeo Minghi.un successo di Tony Hadley. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli daranno vita alla coppia formata da Dracula e Morticia.

A giudicare le esibizioni ci saranno i tre giudici fissi Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per questa puntata da due ospiti speciali: dall'attore e Sergio Friscia Sergio Friscia e dalla conduttrice Andrea Delogu.

Tale e Quale Show, la classifica generale aggiornata

In attesa delle nuove esibizioni, vediamo come si presenta la classifica generale provvisoria di Tale e Quale Show, sulla base dei punteggi disponibili prima della puntata del 28 ottobre.