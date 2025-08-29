Tale e Quale Show, Lisa Fusco dopo il rifiuto: “Ho pianto per giorni, mi hanno detto che ero grassa”

Scartata dai casting di Tale e Quale Show perché definita "grassa": Lisa Fusco non ci sta e racconta lo choc. Oggi rivive il successo nato dopo la caduta in diretta a Mezzogiorno Italiano.

Dieci anni dopo il celebre incidente della spaccata in diretta a Mezzogiorno Italiano, che la rese un volto noto in tutta Italia, Lisa Fusco torna a far parlare di sé con dichiarazioni forti sul mondo dello spettacolo. In una recente intervista rilasciata a Fanpage, la showgirl napoletana ha denunciato di essere stata scartata ai casting di Tale e Quale Show per motivi legati al suo aspetto fisico.

Lo sfogo di Lisa Fusco dopo il no di Tale e Quale Show

"Mi hanno detto che ero ingrassata di dodici chili, che ero 'grassa'", ha raccontato la soubrette. "Ho pianto per giorni, non perché non mi avessero preso, ma per quella parola che mi ha ferito. Ho speso soldi, tempo ed energie per prepararmi, facendo dieci giorni di prove private. Sono una professionista, e non trovo giusto che un autore faccia sentire così una persona. Questa è discriminazione," ha raccontato Lisa che quindi non fa parte del cast di Tale e Quale Show.

Lisa Fusco ha sottolineato di non aver mai fatto compromessi per emergere nel mondo dello spettacolo: "Non sono mai andata a letto con nessuno né ho pagato qualcuno per avere spazio in tv. Sono sempre stata scelta per il mio talento e per la mia simpatia."

L'incidente di Lisa Fusco a Mezzogiorno Italiano

Dal "volo" della spaccata a una nuova vita

Era il 2015 quando, durante i saluti finali di Mezzogiorno Italiano condotto da Arianna Ciampoli, Lisa tentò la sua celebre spaccata sul palco ma cadde rovinosamente, riportando un infortunio al gomito sinistro. Quell'episodio, avvenuto in diretta su Rai1, la catapultò improvvisamente al centro dell'attenzione nazionale, trasformandola in un fenomeno mediatico.

Oggi, a dieci anni di distanza, Lisa guarda a quell'incidente come a un punto di svolta che ha cambiato la sua vita: "Quella spaccata mi ha fatto conoscere a tutta Italia. Certo, ho sofferto per l'infortunio, ma da lì la mia carriera ha preso una piega diversa. Mi chiamavano ovunque, e ancora oggi la gente mi ferma ricordando quel momento."

Attualmente la "subrettina" napoletana vive tra Napoli e Sharm el Sheik, dove ha comprato casa. Viaggia, scrive canzoni, incide musica e porta avanti collaborazioni come testimonial. "Mi godo i frutti di quello che ho seminato. Sono felice di non avere rimpianti: tutto ciò che ho conquistato è arrivato grazie alla mia personalità e al mio impegno."