Tale e Quale Show: "Alessia Marcuzzi pagata per elogiare Antonella Fiordelisi? ", la replica della giurata

L'ex gieffina conquista il podio a Tale e Quale Show, ma il pubblico non perdona le stonature. Alessia Marcuzzi risponde alle polemiche e difende la concorrente su X.

Ieri, venerdì 24 ottobre, è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show, che si è conclusa con la vittoria di Maryna, protagonista di una straordinaria imitazione di Christina Aguilera. Sul podio è salita anche Antonella Fiordelisi, che ha interpretato Karol G, scatenando però alcune polemiche sui social che hanno coinvolto Alessia Marcuzzi.

La performance di Antonella Fiordelisi che ha fatto discutere

L'esibizione dell'ex gieffina, che ha portato sul palco il brano Si antes te hubiera conocido di Christina Aguilera, ha diviso il pubblico: in molti hanno criticato la performance, accusando Alessia Marcuzzi di essere stata troppo indulgente nei suoi giudizi.

Le parole di Alessia Marcuzzi in diretta

Al termine dell'esibizione, la giurata ha infatti elogiato la Fiordelisi con parole entusiaste: "Lei non è né una cantante né una ballerina. Questa è una trasmissione live: ha ballato in maniera sexy, il ballo lo ha migliorato. Ha fatto un accento spagnolo difficile da fare e, anche vocalmente, ha preso qualcosa di Karol G. Quindi brava."

Antonella Fiordelisi nei panni di Karol G

Le critiche sui social e la replica di Alessia Marcuzzi

Nonostante anche Giorgio Panariello e Nicola Savino abbiano espresso apprezzamento verso l'ex schermitrice, sui social molti utenti hanno attaccato Alessia Marcuzzi, sostenendo che l'esibizione di Antonella fosse piena di stonature, nonostante l'uso dell'auto-tune. Alcuni hanno insinuato che i giudizi positivi fossero legati alla fanbase che sostiene l'influencer sin dai tempi del Grande Fratello Vip 7.

La replica di Alessia Marcuzzi non si è fatta attendere: su X, dove è molto attiva, ha scritto: "Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne. Io non seguo nessun fan club, non mi interessa nulla di questa roba. State giudicando male una ragazza solo perché molto bella. La verità è che vi dà fastidio che sia pure brava." Le parole della conduttrice hanno raccolto numerosi consensi, soprattutto tra i fan di Antonella, anche se una parte del pubblico continua a mettere in dubbio la qualità dell'esibizione della Fiordelisi.

La classifica della quinta puntata

Sul fronte della gara, la classifica della serata ha visto Maryna trionfare con 67 punti grazie alla sua potente interpretazione di Christina Aguilera. Al secondo posto si è piazzato Tony Maiello con 62 punti, nei panni di Tiziano Ferro. Terzo posto, a pari merito con 51 punti, per Pamela Petrarolo (Mia Martini) e Antonella Fiordelisi (Karol G).

Quinto posto per Samuele Cavallo, autore di un'ottima imitazione di Robbie Williams con 50 punti. A pari merito al sesto posto, con 38 punti, le coppie Insinna-Cirilli e Le Donatella. Ottavo posto per Peppe Quintale con 37 punti grazie alla sua versione di Jovanotti. Penultimo Gianni Ippoliti con 24 punti nei panni di Tony Effe, mentre a chiudere la classifica è Carmen Di Pietro con 21 punti e la sua ironica reinterpretazione di Tipitipitì di Orietta Berti.