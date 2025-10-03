Tale e Quale Show 2025 torna stasera su Rai 1: ecco le imitazioni della seconda puntata

Carlo Conti e i suoi VIP tornano nella prima serata di Rai 1 in questo venerdì 3 ottobre con nuove imitazioni: ecco cosa vedremo nella seconda puntata di Tale e Quale Show

Dopo l'esordio della scorsa settimana, Tale e Quale Show si prepara alla seconda puntata di stagione, che andrà in onda stasera su Rai 1 alle 21:30 subito dopo Affari Tuoi - anche in streaming su RaiPlay.

Ad accompagnare Carlo Conti ci saranno i tre giudici, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.

Quali sono le imitazioni del 3 ottobre

Tony Maiello nella prima puntata di Tale e Quale Show 2025

Se ad aggiudicarsi la prima puntata, con 58 punti, era stato Tony Maiello grazie a Rossetto e caffè di Sal Da Vinci, nel nuovo appuntamento il cantante proverà a bissare la vittoria con Ed Sheeran. Ma troverà sul suo cammino dei concorrenti agguerritissimi, a cominciare da Pamela Petrarolo, vera sorpresa dell'esordio, che stasera avrà il compito di imitare Rita Pavone.

Ecco chi imita chi nella nuova puntata:

Carmen Di Pietro - Ambra Angiolini

Le Donatella - Baby K e Giusy Ferreri

Antonella Fiordelisi - Dua Lipa

Pamela Petrarolo - Rita Pavone

Maryna - Anna Oxa

Samuele Cavallo - Benson Boone

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi

Gianni Ippoliti - Fred Bongusto

Tony Maiello - Ed Sheeran

Peppe Quintale - Achille Lauro

La classifica provvisoria di Tale e Quale Show

Carmen Di Pietro è Madonna a Tale e Quale Show 2025

Dopo la prima puntata, che si è conclusa con ben due parimerito, in testa troviamo Tony Maiello e Pamela Petrarolo, fanalini di coda invece Maryna e, come da attese, Carmen Di Pietro, le cui (poche) qualità canore sono già una vecchia conoscenza dello show.

Ecco la classifica dopo la prima puntata: