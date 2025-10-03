Tale e Quale Show 2025 torna stasera su Rai 1: ecco le imitazioni della seconda puntata

Dopo l'esordio della scorsa settimana, Tale e Quale Show si prepara alla seconda puntata di stagione, che andrà in onda stasera su Rai 1 alle 21:30 subito dopo Affari Tuoi - anche in streaming su RaiPlay.
Ad accompagnare Carlo Conti ci saranno i tre giudici, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.
Quali sono le imitazioni del 3 ottobre
Se ad aggiudicarsi la prima puntata, con 58 punti, era stato Tony Maiello grazie a Rossetto e caffè di Sal Da Vinci, nel nuovo appuntamento il cantante proverà a bissare la vittoria con Ed Sheeran. Ma troverà sul suo cammino dei concorrenti agguerritissimi, a cominciare da Pamela Petrarolo, vera sorpresa dell'esordio, che stasera avrà il compito di imitare Rita Pavone.
Ecco chi imita chi nella nuova puntata:
-
Carmen Di Pietro - Ambra Angiolini
-
Le Donatella - Baby K e Giusy Ferreri
-
Antonella Fiordelisi - Dua Lipa
-
Pamela Petrarolo - Rita Pavone
-
Maryna - Anna Oxa
-
Samuele Cavallo - Benson Boone
-
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi
-
Gianni Ippoliti - Fred Bongusto
-
Tony Maiello - Ed Sheeran
-
Peppe Quintale - Achille Lauro
La classifica provvisoria di Tale e Quale Show
Dopo la prima puntata, che si è conclusa con ben due parimerito, in testa troviamo Tony Maiello e Pamela Petrarolo, fanalini di coda invece Maryna e, come da attese, Carmen Di Pietro, le cui (poche) qualità canore sono già una vecchia conoscenza dello show.
Ecco la classifica dopo la prima puntata:
-
Tony Maiello - 58 punti
-
Pamela Petrarolo - 57 punti
-
Samuele Cavallo e la coppia Insinna & Cirilli a parimerito - 53 punti
-
Peppe Quintale - 44 punti
-
Antonella Fiordelisi - 42 punti
-
Le Donatella - 41 punti
-
Gianni Ippoliti - 31 punti
-
Maryna e Carmen Di Pietro a parimerito - 30 punti