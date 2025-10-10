Tale e Quale Show 2025: quali saranno le imitazioni della terza puntata, stasera su Rai 1

Chi vincerà la terza puntata di Tale e Quale Show 2025 e chi resterà saldamente ancora all'ultima posizione? Intanto ecco le imitazioni che vedremo stasera su Rai 1

Tale e Quale Show 2025 torna in prima serata su Rai 1 con la terza puntata di stagione, in onda dalle 21:30 circa, subito dopo Affari Tuoi.

Come sempre insieme a Carlo Conti ci saranno i tre giudici - Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello - a cui stasera si aggiungerà un quarto giudice ospite d'eccezione: Leonardo Pieraccioni.

Le imitazioni della terza puntata

Carlo Conti, conduttore del Tale e Quale Show

Se la scorsa settimana Tale e Quale Show è stato dominato da Samuele Cavallo e Maryna, tuttavia ha visto ancora una volta la coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli arrivare in terza posizione.

Quali famosi cantanti dovranno interpretare stasera i due attori?

Ecco l'elenco completo delle imitazioni previste in questo venerdì 10 ottobre:

Carmen Di Pietro - Ornella Vanoni

Le Donatella - ABBA (Agnetha e Frida)

Antonella Fiordelisi - Elodie

Pamela Petrarolo - Gianna Nannini

Maryna - Shakira

Samuele Cavallo - Marco Mengoni

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Tommy Cash e Fiorella Mannoia

Gianni Ippoliti - Renato Zero

Tony Maiello - Mango

Peppe Quintale - Patrick Hernandez

Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

La classifica della seconda puntata

Carlo Conti e Samuel Cavallo

Al termine delle esibizioni, la somma dei voti dei giudici (fissi e quarto giudice), dei 5 punti "personali" che ogni concorrente assegna a un collega e dei 10 punti derivanti dal voto social del pubblico (5, 3 e 1 punto), ha decretato la classifica definitiva della serata: