Tale e Quale Show 2025: quali saranno le imitazioni della terza puntata, stasera su Rai 1

Tale e Quale Show 2025 torna in prima serata su Rai 1 con la terza puntata di stagione, in onda dalle 21:30 circa, subito dopo Affari Tuoi.
Come sempre insieme a Carlo Conti ci saranno i tre giudici - Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello - a cui stasera si aggiungerà un quarto giudice ospite d'eccezione: Leonardo Pieraccioni.
Le imitazioni della terza puntata
Se la scorsa settimana Tale e Quale Show è stato dominato da Samuele Cavallo e Maryna, tuttavia ha visto ancora una volta la coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli arrivare in terza posizione.
Quali famosi cantanti dovranno interpretare stasera i due attori?
Ecco l'elenco completo delle imitazioni previste in questo venerdì 10 ottobre:
- Carmen Di Pietro - Ornella Vanoni
- Le Donatella - ABBA (Agnetha e Frida)
- Antonella Fiordelisi - Elodie
- Pamela Petrarolo - Gianna Nannini
- Maryna - Shakira
- Samuele Cavallo - Marco Mengoni
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Tommy Cash e Fiorella Mannoia
- Gianni Ippoliti - Renato Zero
- Tony Maiello - Mango
- Peppe Quintale - Patrick Hernandez
Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.
La classifica della seconda puntata
Al termine delle esibizioni, la somma dei voti dei giudici (fissi e quarto giudice), dei 5 punti "personali" che ogni concorrente assegna a un collega e dei 10 punti derivanti dal voto social del pubblico (5, 3 e 1 punto), ha decretato la classifica definitiva della serata:
- Samuele Cavallo - 65 punti
- Maryna - 56 punti
- Flavio Insinna & Gabriele Cirilli - 53 punti
- Tony Maiello - 52 punti
- Pamela Petrarolo - 44 punti
- Le Donatella - 40 punti
- Antonella Fiordelisi - 39 punti
- Peppe Quintale - 36 punti
- Gianni Ippoliti - 31 punti
- Carmen Di Pietro - 21 punti