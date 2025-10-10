Tale e Quale Show 2025: quali saranno le imitazioni della terza puntata, stasera su Rai 1

Chi vincerà la terza puntata di Tale e Quale Show 2025 e chi resterà saldamente ancora all'ultima posizione? Intanto ecco le imitazioni che vedremo stasera su Rai 1

Carmen Di Pietro e Carlo Conti
NOTIZIA di 10/10/2025

Tale e Quale Show 2025 torna in prima serata su Rai 1 con la terza puntata di stagione, in onda dalle 21:30 circa, subito dopo Affari Tuoi.
Come sempre insieme a Carlo Conti ci saranno i tre giudici - Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello - a cui stasera si aggiungerà un quarto giudice ospite d'eccezione: Leonardo Pieraccioni.

Le imitazioni della terza puntata

Tale E Quale Show Carlo Conti
Carlo Conti, conduttore del Tale e Quale Show

Se la scorsa settimana Tale e Quale Show è stato dominato da Samuele Cavallo e Maryna, tuttavia ha visto ancora una volta la coppia composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli arrivare in terza posizione.
Quali famosi cantanti dovranno interpretare stasera i due attori?

Ecco l'elenco completo delle imitazioni previste in questo venerdì 10 ottobre:

  • Carmen Di Pietro - Ornella Vanoni
  • Le Donatella - ABBA (Agnetha e Frida)
  • Antonella Fiordelisi - Elodie
  • Pamela Petrarolo - Gianna Nannini
  • Maryna - Shakira
  • Samuele Cavallo - Marco Mengoni
  • Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Tommy Cash e Fiorella Mannoia
  • Gianni Ippoliti - Renato Zero
  • Tony Maiello - Mango
  • Peppe Quintale - Patrick Hernandez

Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show 2025: al via l'edizione dedicata a Pippo Baudo che riporta in RAI Flavio Insinna Tale e Quale Show 2025: al via l'edizione dedicata a Pippo Baudo che riporta in RAI Flavio Insinna

La classifica della seconda puntata

Carlo Conti Samuel Cavallo
Carlo Conti e Samuel Cavallo

Al termine delle esibizioni, la somma dei voti dei giudici (fissi e quarto giudice), dei 5 punti "personali" che ogni concorrente assegna a un collega e dei 10 punti derivanti dal voto social del pubblico (5, 3 e 1 punto), ha decretato la classifica definitiva della serata:

  • Samuele Cavallo - 65 punti
  • Maryna - 56 punti
  • Flavio Insinna & Gabriele Cirilli - 53 punti
  • Tony Maiello - 52 punti
  • Pamela Petrarolo - 44 punti
  • Le Donatella - 40 punti
  • Antonella Fiordelisi - 39 punti
  • Peppe Quintale - 36 punti
  • Gianni Ippoliti - 31 punti
  • Carmen Di Pietro - 21 punti