Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della quarta puntata, in onda stasera su Rai 1

Tornano le imitazioni di Tale e Quale Show 2025, che nella puntata in onda venerdì 17 ottobre avrà un nuovo giudice speciale: il comico Andrea Pucci. Ecco tutte le anticipazioni di stasera

Carlo Conti
NOTIZIA di 17/10/2025

Tale e Quale Show 2025 torna stasera su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi, con la quarta puntata di stagione.
Come sempre insieme a Carlo Conti ci saranno i tre giudici - Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello - a cui stasera si aggiungerà un quarto giudice ospite d'eccezione: il comico Andrea Pucci.

Le imitazioni della quarta puntata

Flavio Insinna 1
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con Carlo Conti a Tale e Quale Show

Per la terza volta consecutiva, una settimana fa, la coppia Insinna-Cirilli si è classificata in terza posizione, una ricorrenza che ormai non si può più ignorare e che ci fare credere che sì, la presenza di Flavio Insinna stia veramente facendo la differenza. Sarà per questo che, pare, la Rai stia pensando a lui come conduttore della nuova edizione di Ok! Il prezzo è giusto?

Intanto ecco le esibizioni previste per questa sera:

Carmen Di Pietro - Celine Dion
Le Donatella - Paola e Chiara
Antonella Fiordelisi - Anna
Pamela Petrarolo - Ivana Spagna
Maryna - Anna Tatangelo
Samuele Cavallo - Massimo Ranieri
Insinna e Cirilli - Renato Carosone e Rocco Hunt
Gianni Ippoliti - Gianni Morandi
Tony Maiello - Harry Styles
Peppe Quintale - Tony Hadley

Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show 2025: al via l'edizione dedicata a Pippo Baudo che riporta in RAI Flavio Insinna Tale e Quale Show 2025: al via l'edizione dedicata a Pippo Baudo che riporta in RAI Flavio Insinna

La classifica provvisoria della scorsa settimana

Tale E Quale Show Carlo Conti
Carlo Conti, conduttore del Tale e Quale Show

Nella terza puntata la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in Meravigliosa creatura. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash e Fiorella Mannoia.

  • Pamela Petrarolo con 65 punti
  • Tony Maiello con 57 punti
  • Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con 54 punti
  • Samuele Cavallo con 48 punti
  • Antonella Fiordelisi con 44 punti
  • Le Donatella con 41 punti
  • Maryna con 40 punti
  • Peppe Quintale con 33 punti
  • Carmen Di Pietro con 30 Punti
  • Gianni Ippoliti con 27 punti