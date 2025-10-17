Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della quarta puntata, in onda stasera su Rai 1

Tornano le imitazioni di Tale e Quale Show 2025, che nella puntata in onda venerdì 17 ottobre avrà un nuovo giudice speciale: il comico Andrea Pucci. Ecco tutte le anticipazioni di stasera

Tale e Quale Show 2025 torna stasera su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi, con la quarta puntata di stagione.

Come sempre insieme a Carlo Conti ci saranno i tre giudici - Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello - a cui stasera si aggiungerà un quarto giudice ospite d'eccezione: il comico Andrea Pucci.

Le imitazioni della quarta puntata

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con Carlo Conti a Tale e Quale Show

Per la terza volta consecutiva, una settimana fa, la coppia Insinna-Cirilli si è classificata in terza posizione, una ricorrenza che ormai non si può più ignorare e che ci fare credere che sì, la presenza di Flavio Insinna stia veramente facendo la differenza. Sarà per questo che, pare, la Rai stia pensando a lui come conduttore della nuova edizione di Ok! Il prezzo è giusto?

Intanto ecco le esibizioni previste per questa sera:

Carmen Di Pietro - Celine Dion

Le Donatella - Paola e Chiara

Antonella Fiordelisi - Anna

Pamela Petrarolo - Ivana Spagna

Maryna - Anna Tatangelo

Samuele Cavallo - Massimo Ranieri

Insinna e Cirilli - Renato Carosone e Rocco Hunt

Gianni Ippoliti - Gianni Morandi

Tony Maiello - Harry Styles

Peppe Quintale - Tony Hadley

Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

La classifica provvisoria della scorsa settimana

Carlo Conti, conduttore del Tale e Quale Show

Nella terza puntata la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in Meravigliosa creatura. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash e Fiorella Mannoia.