Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della quarta puntata, in onda stasera su Rai 1

Tale e Quale Show 2025 torna stasera su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi, con la quarta puntata di stagione.
Come sempre insieme a Carlo Conti ci saranno i tre giudici - Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello - a cui stasera si aggiungerà un quarto giudice ospite d'eccezione: il comico Andrea Pucci.
Le imitazioni della quarta puntata
Per la terza volta consecutiva, una settimana fa, la coppia Insinna-Cirilli si è classificata in terza posizione, una ricorrenza che ormai non si può più ignorare e che ci fare credere che sì, la presenza di Flavio Insinna stia veramente facendo la differenza. Sarà per questo che, pare, la Rai stia pensando a lui come conduttore della nuova edizione di Ok! Il prezzo è giusto?
Intanto ecco le esibizioni previste per questa sera:
Carmen Di Pietro - Celine Dion
Le Donatella - Paola e Chiara
Antonella Fiordelisi - Anna
Pamela Petrarolo - Ivana Spagna
Maryna - Anna Tatangelo
Samuele Cavallo - Massimo Ranieri
Insinna e Cirilli - Renato Carosone e Rocco Hunt
Gianni Ippoliti - Gianni Morandi
Tony Maiello - Harry Styles
Peppe Quintale - Tony Hadley
Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.
La classifica provvisoria della scorsa settimana
Nella terza puntata la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in Meravigliosa creatura. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash e Fiorella Mannoia.
- Pamela Petrarolo con 65 punti
- Tony Maiello con 57 punti
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con 54 punti
- Samuele Cavallo con 48 punti
- Antonella Fiordelisi con 44 punti
- Le Donatella con 41 punti
- Maryna con 40 punti
- Peppe Quintale con 33 punti
- Carmen Di Pietro con 30 Punti
- Gianni Ippoliti con 27 punti