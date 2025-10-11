Tale e Quale Show 2025, chi ha vinto la terza punatata? Ecco la classifica completa

Durante l'appuntamento di venerdì 10 ottobre, Tale e Quale Show ha eletto una nuova vincitrice di puntata: ecco la nuova classifica provvisoria.

La terza puntata di Tale e Quale Show 2025, in onda venerdì 10 ottobre, ha portato lo show condotto da Carlo Conti a imporsi ancora una volta in prima serata. Il programma di Rai 1 ha infatti totalizzato 20,5 punti di share, contro i 15,1 di Tradimento, in onda su Canale 5.

A far compagnia al conduttore, ieri sera, non soltanto la giuria, come sempre composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ma anche il suo buon amico Leonardo Pieraccioni.

La vincitrice della terza puntata

Tale e Quale ha finalmente dato a Pamela Petrarolo quello che è di Pamela Petrarolo: è lei infatti la vincitrice dell'appuntamento di venerdì 10 ottobre.

L'ex ragazza di Non è la Rai, ex "vippona" del Grande Fratello, aveva sorpreso tutti fin dall'esordio con le sue doti canore, ma la sua quasi perfetta imitazione di Gianna Nannini, sulle note di "Meravigliosa creatura", ha strappato alla giuria e al pubblico da casa il punteggio necessario per aggiudicarsi la puntata, anche con un certo distacco.

La classifica della terza puntata di Tale e Quale Show

Se Pamela Petrarolo non ha lasciato scampo agli altri concorrenti per la vittoria, al secondo posto si è classificato quel Tony Maiello che aveva già vinto la puntata d'esordio. Ha ormai concluso un tacito patto con la terza posizione della classifica, invece, la coppia formata da Flavio Insinna e Gabrile Cirilli.

Pamela Petrarolo con 65 punti

Tony Maiello con 57 punti

con 57 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con 54 punti

con 54 punti Samuele Cavallo con 48 punti

con 48 punti Antonella Fiordelisi con 44 punti

con 44 punti Le Donatella con 41 punti

con 41 punti Maryna con 40 punti

con 40 punti Peppe Quintale con 33 punti

con 33 punti Carmen Di Pietro con 30 Punti

con 30 Punti Gianni Ippoliti con 27 punti

Ecco l'elenco completo delle esibizioni che il pubblico di Rai 1 ha visto nella terza puntata di Tale e Quale Show: