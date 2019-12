Taika Waititi: "Scarlett Johansson è la star del decennio"

Taika Waititi ha definito Scarlett Johansson la star del decennio in un intervento pubblicato da The Hollywood Reporter in cui loda l'attrice che ha diretto in Jojo Rabbit.

Il filmmaker ha infatti spiegato che l'attrice lavora nel mondo dello spettacolo da tutta la vita, ma nell'ultimo decennio ha compiuto delle scelte molto interessanti oltre ad aver recitato nei cinecomic della Marvel. Taika Waititi ha sottolineato: "Sono sempre stato interessato nelle persone che lasciano sempre gli altri nell'incertezza e che sorprendono se stesse, impegnandosi in progetti che mantengono il proprio interesse. Scarlett Johansson si preoccupa realmente e si interessa agli altri, e ha un senso dell'umorismo davvero tagliente. Queste sono qualità che ha usato per il ruolo di Rosie in Jojo Rabbit".

Il filmmaker ha proseguito sottolineando: "Vorrei vederla recitare di più in commedie intelligenti, non quelle generiche, ma in qualcosa con dell'intelligenza nel progetto. Ha un grandioso senso dell'ironia e un sarcasmo che funziona davvero bene in questo genere cinematografico".

Jojo Rabbit: Roman Griffin Davis e Scarlett Johnasson in una scena

L'omaggio di Waititi a Scarlett Johansson prosegue dichiarando: "Non sembra preoccuparsi di quanto accadrà in futuro ed è davvero bello lavorare con degli attori che sono sicuri di se stessi e delle proprie capacità. Ma le persone come Scarlett diranno inoltre ai registi quando non sono in grado di fare qualcosa o non si sentono a proprio agio. Non in un modo che causa complicazioni, ma perché conoscono se stesse così bene".

Jojo Rabbit: una scena del film con Taika Waititi, Roman Griffin Davis

Taika Waititi ha aggiunto: "Spesso quando si realizzano dei film ci si preoccupa degli attori, ma lavorare con Scarlett è come avere un partner creativo sul set. Un giorno, durante le riprese, stavo avendo dei problemi con alcune parti dei dialoghi di Scarlett e stavo lavorando allo script. Eravamo tutti seduti lì e sono trascorsi 15 minuti. In queste situazioni le persone iniziano a spostarsi nervosamente e a preoccuparsi perché c'è sempre un certo panico che si diffonde sul set. Può essere difficile ricordare a se stessi di concedersi del tempo e assicurarsi di ottenere ciò di cui hai bisogno quando stai effettuando le riprese. Ma in quel momento Scarlett mi ha detto 'Non ritornerai mai sul set. Questa è l'unica opportunità che abbiamo di girarlo. Siamo qui. Tutti sono vestiti e sono stati truccati, e tutta la troupe è qui, quindi non affrettiamo le cose perché siamo preoccupati delle tempistiche. Se stiamo cercando di fare il lavoro nel modo giusto, allora facciamolo. Cosa sono altri dieci minuti?'. Era stato davvero bello avere un alleato".