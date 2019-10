Taika Waititi contro Todd Phillips e il politically correct che "ha ucciso la commedia"

Taika Waititi ha lanciato sui social la sua critica a Todd Phillips ironizzando sull'affermazione del collega secondo cui il risveglio culturale degli ultimi tempi avrebbe ucciso la commedia. Waititi ha ricondiviso l'intervista del regista di Joker aggiungendo un commento ironico che lascia intendere il suo pensiero.

Parlando delle motivazioni che l'hanno spinto a dirigere Joker, Todd Phillips ha puntato il dito contro il risveglio culturale che sarebbe, a suo dire, colpevole di aver ucciso il genere commedia. Ecco le sue dichiarazioni a Vanity Fair: "Provate a essere divertenti oggi con questo risveglio culturale. Ci sono articoli sul motivo per cui i comici non lavorano più, ve la dico io la ragione, perché tutti i tizi fottutamente divertenti pensano 'Basta con questa roba, non voglio offenderti.'"

Todd Phillips prosegue: "E' difficile litigare con 30 milioni di persone su Twitter. Non puoi farlo, perciò ti chiami fuori. Io sono fuori, e sapete perché?La caratteristica di tutte le mie commedie - delle commedie in generale - è che sono irriverenti. Così ho pensato 'Come posso fare qualcosa di irriverente che non sia una commedia? Prendiamo l'universo dei fumetti e rigiriamolo. Da lì è venuta l'ispirazione per Joker."

Taika Waititi ha ricondiviso l'intervista di Todd Phillips ai suoi 735.000 followers su Twitter accompagnandolo con la scritta "Lol, lui divertente". Frase che lascia intendere il suo disappunto nei confronti delle dichiarazioni.

TaiKa Waiti si prepara al debutto italiano della sua satira politica Jojo Rabbit, film di apertura del Torino Film Festival che uscirà nei cinema italiani il 23 gennaio 2020 distribuito da 20th Century Fox Italia.