Tahar Rahim avrà il ruolo di Charles Aznavour in un film biografico

Tahar Rahim avrà la parte di Charles Aznavour in un film biografico che sarà diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade.

Nel team della produzione ci saranno Jean-Rachid Kallouche, marito di Katia Aznavour, di Kallouche Cinema e Mandarin & Compagnie.

Il film si intitolerrà Monsieur Aznavour e racconterà l'ascesa di Charles Aznavour verso il successo negli anni '50 e le sue amicizie con molti artisti, tra cui Edith Piaf.

Kallouche ha dichiarato di aver ottenuto la "benedizione" dell'icona del cinema prima della sua morte: "Era rimasto colpito da Patients e quando gli ho detto che volevo realizzare un film sulla sua vita un giorno, ha detto immediatamente di sì".

Il filmmaker ha inoltre aggiunto che è stato proprio Aznavour ad avere l'idea che il film si concentrasse sulla prima parte della sua vita, da quando non era nessuno al momento in cui è diventato una star.

Venezia 2016: Tahar Rahim al photocall di Réparer les vivants

Charles Aznavour, che sarà interpretato da Tahar Rahim, aveva iniziato a recitare a nove anni, ma è diventato famoso in tutto il mondo solo quando era già trentenne, con canzoni diventate hit a livello internazionale e venendo definito "la versione francese di Frank Sinatra". Nella sua carriera è poi apparso in oltre 60 film.

Kallouche sostiene che Rahim è perfetto per la parte e ha dei punti in comune con la star: "la stessa sensibilità, determinazione e passione per il proprio lavoro, oltre a uno sguardo malizioso". Tahar è inoltre figlio di immigrati come Charles e ha dovuto superare numerosi ostacoli prima di dimostrare il proprio talento a 28 anni con il film A Prophet.

Monsieur Aznavour arriverà nei cinema nel 2024.