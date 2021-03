T2 Trainspotting: stasera su TV8 il sequel del film cult diretto da Danny Boyle

Stasera su TV8 alle 21:15 va in onda T2 Trainspotting, il sequel, arrivato a 20 anni di distanza, di quel Trainspotting diretto dallo stesso Danny Boyle nel 1996, diventato immediatamente un cult generazionale.

Tratto dai romanzi Trainspotting e Porno di Irvine Welsh, il film ci riporta nella vita di Mark Renton (Ewan McGregor) a 20 anni da quella folle corsa del 1996. Le cose sono molto cambiate ma i vecchi amici ci sono sempre: Sick Boy (Jonny Lee Miller), Spud (Ewen Bremner) e Begbie (Robert Carlyle) sono pronti a dargli il bentornato.

Danny Boyle, dopo un primo capitolo di culto, torna a dirigere il seguito accompagnato dallo stesso cast di allora. L'accoglienza sia del pubblico che della critica è benevola, e non potrebbe essere altrimenti per un film che a tratti è quasi un tenero omaggio non solo a quel primo, folgorante successo, ma anche alla fuggita gioventù.