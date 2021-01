Sylvester Stallone: la sua villa di Beverly Hills in vendita ad un prezzo astronomico

Sylvester Stallone ha messo in vendita la sua enorme villa di Beverly Hills, all'incredibile prezzo di 130 milioni di dollari. L'incredibile abitazione, della quale potete vedere le foto qui sotto, fu costruita negli anni '90 e si erge su un'area immersa nel verde, e prevede, tra le altre cose, piscina, SPA e vista mozzafiato.

Ben Bacal, noto agente immobiliare, fondatore della Revel Real Estate, ha annunciato su Instagram che, a partire da questa settimana, sarà possibile acquistare la dimora che l'interprete di Rambo fece costruire dopo avere acquistato un terreno di circa 14.000 mq alla fine degli anni '90. La casa conta 8 camere da letto e 12 bagni e comprende un'ampia biblioteca dove, sui lunghissimi scaffali illuminati sono situati numerosi cimeli di Rocky. C'è persino una statua a grandezza naturale di Stallone nei panni di Balboa con le mani guantate alzate in segno di vittoria, in piedi di fronte ad una finestra ad arco che si affaccia sul vasto campo automobilistico della tenuta. La cucina è stata recentemente ristrutturata e contiene due isole, mentre le pareti della sala da pranzo sono dipinte a mano.

Situata su un promontorio privato, accanto alla dimora di lunga data del magnate dei media Sumner Redstone, la residenza principale della lussuosa tenuta è completata da una pensione indipendente a due piani e da un'ampia ala di servizio. Le terrazze al secondo piano offrono viste spettacolari sul canyon e la distesa di alberi fanno da cornice ad un ampio spazio verde per intrattenersi all'aperto e prendere il sole intorno alla piscina e alla spa.

Dato che il prezzo più alto mai pagato per una casa a Beverly Park è di 40 milioni di dollari, la cifra richiesta da Stallone appare estremamente alta. Tuttavia, come riportato da Yahoo! Life, questa non è la proprietà più costosa attualmente disponibile nella zona. Il primato va infatti a Villa Firenze, la sontuosa tenuta del miliardario Steven Udvar-Hazy, che è stata messa in vendita per la prima volta nel 2018 a 165 milioni di dollari. Ricordiamo infine che Stallone e la moglie Jennifer Flavin stanno cercando di vendere la loro residenza dopo che, alla fine dello scorso anno, hanno speso 35,4 milioni di dollari per una tenuta sul lungomare a Palm Beach, in Florida.