Sylvester Stallone: The Suicide Squad lo conferma come lo "squalo" del box-office globale e lui ringrazia

Con la conquista della vetta al botteghino mondiale, The Suicide Squad ha confermato Sylvester Stallone come lo squalo dei box-office di tutto il mondo e lui ha ringraziato sui social per questo record.

Sylvester Stallone è un vero e proprio squalo e, qualora servisse, The Suicide Squad contribuisce a ricordarcelo. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il protagonista di Rocky ha realizzato ben 20 film che sono riusciti a guadagnare la vetta al box-office ed è stato in grado di portare in quota almeno un film a decennio. Lo stesso attore ha commentato e si è mostrato sbalordito.

Il protagonista de I Mercenari ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram un articolo realizzato da Deadline e focalizzato sul fatto che Sylvester Stallone sia riuscito a piazzare in quota al box-office globale almeno un film a decennio. Immediata la reazione dell'interprete, che ha scritto: "Grazie per avermi fatto sentire in cima al mondo. La mia carriera è stata grandiosa grazie a tutti quanti voi! Continuate a darci dentro, Sly! E grazie a James Gunn".

King Shark a tutti gli effetti, quindi! Negli anni Settanta, Sylvester Stallone ha portato Rocky in cima al box-office; negli anni Ottanta è toccato di nuovo a Rocky e a Rambo First Blood; gli anni Novanta hanno visto trionfare Cliffhanger; nei 2000 a guidare il botteghino è stato Driven; The Expendables si è piazzato in pole nella seconda decade dei 2000 e, infine, nella terza decade il primo posto è andato a The Suicide Squad.

Nel corso della sua carriera, Sly Stallone è stato candidato tre volte ai Premi Oscar e, nel 2016, ha vinto un Golden Globe come Migliore attore non protagonista per Creed - Nato per combattere.