Sylvester Stallone smentisce i rumor: "Non faccio parte di QAnon. Rilassatevi"

Sylvester Stallone ha smentito i rumor diffusi da alcuni fan secondo cui l'attore sarebbe un sostenitore di QAnon, dopo che la star ha pubblicato una foto di se stesso con un berretto con la lettera "Q" assieme alla didascalia: "Dirigendosi verso la tempesta..."

"Per quegli individui incredibilmente curiosi, lasciatemi affermare inequivocabilmente che la Q su questo cappello sta per Quantum of Solace, il nome della barca su cui mi trovavo, nient'altro, ok? Rilassatevi." ha scritto Stallone nella didascalia di un nuovo post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Una delle credenze centrali dei seguaci dell'anonimo profeta chiamato "Q" è che una cabala di pedofili satanici gestisca un traffico sessuale di bambini a livello globale e abbia cospirato contro l'ex presidente Donald Trump durante il suo mandato.

Secondo Newsweek, l'imminente "Tempesta" di cui molti parlano, menzionata anche nella didascalia di Sylvester Stallone, si riferisce al momento in cui "i pedofili di alto profilo, appartenenti al partito democratico, a Hollywood e al deep state, saranno arrestati e giustiziati per ordine di Trump, che è visto come una figura simile a un salvatore." Un influencer di QAnon con oltre 149.000 follower ha ricondiviso il post dell'attore con la didascalia: "Che cappello è quello? Stallone e una foto interessante."