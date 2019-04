Sylvester Stallone: "Rambo 5 ha fatto un sacco di danni al mio corpo"

Sylvester Stallone torna ad anticipare Rambo 5 con una nuova foto del film diffusa via social, mentre svela che le riprese del film, fisicamente impegnative, hanno causato danni al suo corpo.

La foto di Rambo 5: Last Blood anticipa la quiete prima della tempesta e vede Stallone/John Rambo a cavallo sulla spiaggia insieme alla figlioccia Gabrielle.

Tempo fa Sylvester Stallone aveva postato, sempre su Instagram, un video che lo vedeva impegnato in palestra. nel video l'attore spiega di stare lavorando per riparare i danni causati al suo corpo dalle impegnative riprese di Rambo 5 svoltesi in Bulgaria.

Nel video Stallone spiega: "E' tanto tempo che non vado in palestra perché ero impegnato a girare Rambo, che mi ha causato un sacco di danni. Adesso sto lavorando per ripararli. Tornare qui non è facile, chi non preferirebbe starsene a letto a rilassarsi? Ma ascoltate, la vita è come un film, devi recitare la tua parte. E vuoi interpretare il capo, vuoi essere presente perciò devi darti da fare."

Rambo e Sylvester Stallone: 10 cose che (forse) non sapete sul suo guerriero riluttante

Rambo 5: Last Blood vedrà Rambo afflitto da una grave forma di sindrome da stress post-traumatico. Il reduce si è rifugiato a Bowie, Arizona, dove lavora nella sua fattoria, ma i malesseri che lo perseguitano lo hanno spinto ad affidarsi a una donna che si occupa di lui. Un giorno la donna gli rivela che la figlia Maria, a cui Rambo è affezionato, è stata rapita dai narcos. Mentre cerca di scoprire cosa sia accaduto alla ragazza scomparsa, Rambo uccide un trafficante di schiave sessuali e cattura l'attenzione della giornalista Carmen Delgado (Paz Vega), sorella di una delle ragazze rapite. In seguito il veterano si reca nel quartier generale del cartello dove viene picchiato quasi a morte. A prendersi cura di lui sarà Carmen, che lo aiuterà a guarire per continuare a combattere il cartello.

Il film, prodotto da Lionsgate, è diretto da Adrian Grunberg ed è stato scritto da Stallone insieme a Matt Cirulnick. La pellicola dovrebbe arrivare nelle sale nell'autunno 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!