Sylvester Stallone sarà il produttore del film prequel di Rambo

Sylvester Stallone ha deciso di essere coinvolto nel prequel dedicato alla storia di John Rambo in veste di produttore esecutivo.

Il progetto sarà realizzato da Lionsgate, Millenium Media e AGBO (la casa di produzione dei fratelli Russo) e la star ha condiviso l'importante aggiornamento con un post condiviso su Instagram.

L'annuncio dell'attore relativo al film prequel

Nel suo messaggio Sylvester Stallone ha scritto: "Rambo ha fatto parte della mia vita per davvero tanto tempo. Un personaggio costruito sulla resilienza, sopravvivenza e sulle cicatrici della guerra. Ha significato così tanto per me e per gli spettatori di tutto il mondo per decenni".

La star del cinema ha quindi aggiunto: "Ora ritorneremo dove è iniziata la sua storia. Sono entusiasta nel produrre John Rambo, esplorando i primi capitoli della storia dell'uomo prima della leggenda".

L'attore, per la prima volta, sarà impegnato in veste di produttore del franchise che lo ha visto più volte protagonista oltre che sceneggiatore e regista del capitolo distribuito nei cinema nel 2008.

Nel nuovo lungometraggio sarà invece Noah Centineo a ereditare la parte di Rambo.

Chi realizzerà il progetto prodotto da Stallone

Alla regia c'è Jalmari Helander, che ha recentemente realizzato Sisu: Il vendicatore (di cui potete leggere la nostra analisi).

Le riprese sono attualmente in corso a Bangkok, in Tailandia.

Adam Fogelson, alla guida di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Sylvester Stallone conosce il personaggio di John Rambo meglio di chiunque altro, e Lionsgate ha avuto la fortuna di collaborare con Sly per oltre 20 anni su questo leggendario marchio".

La sceneggiatura del prequel è firmata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani e nel cast ci sono anche Yao (I peccatori), Jason Tobin (A Thousand Blows), Quincy Isaiah (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), Jefferson White (Yellowstone), e Tayme Thapthimthong (The White Lotus).

Attualmente non si conoscono molti dettagli della storia che verrà portata sul grande schermo e sarà interessante scoprire in che modo si collegherà con il cult con star Stallone e ai successivi capitoli della storia.