Sylvester Stallone nella prima foto della serie Tulsa King

Tulsa King è la serie con cui Sylvester Stallone arriverà sugli schermi televisivi nel ruolo di un ex boss della mafia e Paramount+ ha condiviso la prima foto del progetto.

L'attore intepreterà Dwight "Il Generale" Manfredi, costretto dalla mafia a trasferirsi a Tulsa, in Oklahoma.

Tulsa King: Sylvester Stallone in una foto della serie

La serie Tulsa King racconta ciò che accade quando il protagonista interpretato da Sylvester Stallone esce dal carcere dopo 25 anni e viene costretto dal suo boss mafioso ad andarsene da New York con destinazione Tulsa, Oklahoma. Dwight, rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non tenere in considerazione i suoi interessi, si costruisce lentamente un gruppo di improbabili alleati per stabilire un nuovo impero in un luogo che per lui è totalmente sconosciuto.

Nel cast ci saranno anche Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, e Jay Will.

Taylor Sheridan, co-creatore e produttore di Yellowstone, sarà il produttore esecutivo della serie, mentre Terence Winter, già nel team di titoli cult come I Soprano e Boardwalk Empire, sarà lo showrunner.