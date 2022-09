Sylvester Stallone pubblica alcune foto "meravigliose" con la moglie Jennifer Flavin nonostante il divorzio

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin hanno cambiato idea sul divorzio? Questo non lo sappiamo, ma il divo ha pubblicato su Instagram alcune foto "meravigliose" (parole sue) di qualche anno fa in cui passeggia mano per mano con la moglie o la coppia è riunita insieme alle tre figlie, Sophia Stallone, 26 anni, Sistine Stallone, 24 e Scarlet Stallone, 20.

Jennifer Flavin ha presentato istanza di scioglimento del matrimonio nella contea di Palm Beach, in Florida, il 19 agosto.

"Amo la mia famiglia", ha detto Stallone a Yahoo Entertainment tramite un portavoce. "Stiamo affrontando amichevolmente e privatamente questi problemi personali".

Flavin ha rilasciato la sua dichiarazione a People: "Sono triste nel dover annunciare che dopo 25 anni di matrimonio ho chiesto il divorzio da mio marito Sylvester Stallone. Anche se non saremo più sposati, apprezzerò sempre gli oltre 30 anni relazione che abbiamo condiviso e so che siamo entrambi impegnati con le nostre bellissime figlie".

Tulsa King, Sylvester Stallone: "Interpreto un mafioso 50 anni dopo essere stato scartato per Il padrino"

Nella sua istanza, Flavin ha affermato che l'attore 76enne "si è dato alla dissipazione, esaurimento e spreco intenzionale di beni coniugali che ha avuto un impatto economico negativo sul patrimonio coniugale". In Florida, questa formula si riferisce a spese o prestiti eccessivi da parte del coniuge.

Stallone ha negato qualsiasi accusa nella sua risposta depositata in tribunale; tuttavia, ha convenuto che la loro unione è "irrimediabilmente lacerata".

"Siamo semplicemente andati in direzioni diverse", ha aggiunto Stallone. "Ho il massimo rispetto per Jennifer. La amerò per sempre. È una donna straordinaria. È l'essere umano migliore che abbia mai incontrato".