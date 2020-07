Sylvester Stallone usa una foto spettacolare di Cliffhanger per convincere i fan a fare sport

Sylvester Stallone ci ricorda quanto sia importante mantenersi in forma e fare movimento con una spettacolare immagine dal set di Cliffhanger.

Sylvester Stallone ha rispolverato e condiviso sui social una foto spettacolare di Cliffhanger per convincere i fan a fare movimento fisico (magari non così estremo).

Stallone ha pubblicato una foto su Instagram che lo vede arrampicato su una roccia e imbragato durante le riprese di Cliffhanger - l'ultima sfida accompagnandola con la scritta:

"Ricordare, anche se non avete voglia, fate esercizio!"

Sylvester Stallone ha sempre fatto bella mostra del suo fisico scultoreo interpretando ruoli sempre più estremi. non dimentichiamo che i suoi personaggi più famosi sono il pugile Rocky Balboa, i cui allenamento sono ben noti, e il reduce del Vietnam John Rambo. Di recente Stallone ha peraltro anticipato la possibilità dell'arrivo di un Rambo 6 quindi la sua avventura nei panni del combattente potrebbe non essersi ancora conclusa.

oltre a mantenersi in forma, Sly ha sfruttato questo periodo di pausa dai set lavorando a innumerevoli progetti, incontrando i fan in q&a virtuali e restando attivo sui social. Tra i suoi progetti attuali spiccano il thriller Samaritan e Little America, nuovo film d'azione prodotto da Michael Bay.